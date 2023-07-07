Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata

Nohut, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak son zamanlarda yapılan bir araştırma, nohudun yanlış pişirilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu. HalkTV'nin haberine göre, nohutta bulunan bir toksin, yanlış pişirme yöntemleriyle zehirli hale gelebiliyor ve bu da ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor.

Nohutun içerisinde bulunan bir toksin olan "viksin", normal pişirme yöntemleriyle zararsız hale getiriliyor. Ancak yanlış pişirme yöntemleri, bu toksinin zehirli hale gelmesine neden oluyor. Özellikle nohudu haşlama yöntemiyle pişirenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre, nohudu haşlama suyuyla birlikte tüketmek, viksinin zehirli hale gelmesine neden oluyor.

Peki, nasıl pişirmeliyiz? Uzmanlar, nohudu haşlamak yerine, düdüklü tencere ya da yavaş pişirme yöntemiyle pişirmeyi öneriyor. Bu yöntemlerle nohut daha uzun sürede pişse de, viksinin zararsız hale gelmesi sağlanıyor. Ayrıca nohudu haşladıktan sonra suyunu döküp, yeni suyla tekrar pişirmek de viksinin zararsız hale gelmesini sağlayabilir.

Nohutun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. İçerisindeki yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemi sağlığını koruyor ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca nohut, protein açısından da zengin bir besindir ve kas gelişimine destek olur.

Ancak nohutun bu faydalarından yararlanmak için doğru pişirme yöntemlerini uygulamak gerekiyor. Yanlış pişirme yöntemleriyle nohutun zararlı hale gelmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle nohudu pişirirken dikkatli olmak ve doğru yöntemleri uygulamak önemlidir.

NOHUT YEMEĞİNİN TARİFİ

Nohut yemeği tarifi malzemeleri:

3 su bardağı nohut

1 tane soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı salça

2 litre kadar kaynar su

Tuz

pul biber

Nohut yemeği tarifi hazırlanması:

Nohutlar geceden ıslatılır. Bir tencereye alınır ve haşlanır.

Soğanlar doğranır ve sıvı yağda kavrulur.

Salçası eklenerek kavurmaya devam edilir.

Üzerine kaynamış su ve nohutlar eklenerek pişmeye yakın tuz ve pul biber eklenir.

Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır.(dilerseniz etli de yapabilirsiniz)

Servise hazırdır

Afiyet olsun!

Kaynak: haberturk.com