Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisinin final yapacağı iddiaları kesinlik kazandı. Seyirciler gelen kötü habere yıkıldılar.

GECENİN UCUNDA DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Gecenin Ucunda, TMC Film ve Âlim Yapım imzalı, ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, başrollerini Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir.

GECENİN UCUNDA FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Dizi, 25 Nisan 2023 tarihinde yayımlanacak olan 26. bölümüyle final yaparak sona erecek..

YILLAR SONRA EKRANA DÖNMÜŞTÜ

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, uzun bir aranın ardından ekrana dönmüştü. Gelen final kararı seyircileri yıkıma uğrattı.

20.BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Star TV'nin internet sitesinde yer alan içerikte; Gecenin Ucunda dizisinin son bölümünde yaşananlara yer verildi.

Cihangir ve Şermin’in arasındaki gizli ilişkinin, tüm davetlilerin önünde ortaya çıkmasıyla Macide çok büyük bir yıkım yaşamıştır. Her ne kadar Kazım durumu toparlamaya çalışsa da Macide, Şermin ve Cihangir’e karşı çok öfkelidir. Nazlı ise yarattığı yıkımı uzaktan, sinsice izlemekte, Macide yüzünden kaybettiği etkisini geri kazanmaya çalışmaktadır. Ancak işler hiç de beklediği gibi olmayacak, Macide ondan şüphelenecek ve kurduğu kumpasla ilgili peşine düşecektir. Nazlı’nın gerçek yüzünü Kazım’a göstermek için uğraşan Macide’nin başarıya ulaşmasına çok az kalmıştır.