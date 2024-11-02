Neredeyse Her Yemeğe Katılıyor: DSÖ Uyardı! 5 Milyar Kişi Risk Altında
Yemeklere lezzet katmak uğruna sağlığınızdan ödün verdiğinizi hiç düşündünüz mü? Özellikle birçok yemekte sıklıkla kullanılan ve pratikliği ile tercih edilen bazı gıdalar, sağlığımızı ciddi tehlikelere atıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çorbalardan pilavlara kadar çeşitli tariflere eklenen bu gıdalar, başta kalp hastalıkları, diyabet ve kanser olmak üzere birçok kronik rahatsızlık için risk faktörü oluşturuyor. İşte dikkat etmeniz gereken detaylar...
BULYON SAĞLIĞI KÖTÜ ETKİLİYOR
Bulyon küpleri, çorba ve yemeklere hızlıca tat katmak için tercih edilse de içerdiği yüksek tuz ve katkı maddeleri nedeniyle sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya genelinde milyarlarca insan, bulyon gibi katkılı gıdaların uzun vadeli olumsuz etkilerine maruz kalıyor. Bu ürünlerin içerdiği maddeler, kalp sağlığından sinir sistemine kadar birçok soruna neden olabiliyor.
ÇOK YÜKSEK TUZ İÇERİYOR
Birçok bulyon çeşidi yüksek miktarda tuz içeriyor. Aşırı tuz tüketimi ise kan basıncını artırarak kalp hastalıkları riskini yükseltiyor. Aynı zamanda, fazla tuz böbrek sağlığını tehdit ediyor ve vücuttaki su dengesini bozarak ödem oluşumuna yol açabiliyor.
KATKI MADDELERİ VE YAPAY TATLANDIRICILARA DİKKAT
Bulyonlarda bulunan koruyucular ve yapay tatlandırıcılar, sindirim sistemini zorlayabilir ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca, bu kimyasalların uzun vadede metabolizmaya zarar verdiği ve vücudun doğal işleyişini olumsuz etkilediği biliniyor.
MSG'NİN İÇERİĞİ NEDİR?
MSG, bulyonlarda sıklıkla bulunan ve lezzet artırıcı etkisi nedeniyle kullanılan bir katkı maddesidir. Ancak "Çin tuzu" olarak da bilinen bu kimyasal, bazı kişilerde baş ağrısı, bulantı ve nörolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uzun süreli MSG tüketiminin Alzheimer, Parkinson ve Epilepsi gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarına zemin hazırladığı düşünülüyor.
SİNDİRİM VE METABOLİZMAYI TEHDİT EDİYOR
Bulyonlar, besin değeri düşük işlenmiş gıdalar olduğundan vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri yeterince sağlayamaz. Üstelik yüksek miktarda tuz ve katkı maddesi içeren bulyonlar, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve vücudun doğal dengesini bozabilir.
MSG NEDİR VE ZARARLARI NELERDİR?
Mono Sodyum Glutamat (MSG), gıdalara lezzet katmak için kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Ancak, fazla MSG tüketimi vücutta yağ birikimine, doyma hissinin azalmasına ve obeziteye yol açabilir. MSG’nin pankreas hasarı, insülin artışı ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik rahatsızlıklarla ilişkilendirilen bu madde, uzun vadede beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkileyebilir.
ALTERNATİF OLARAK NE KULLANILABİLİR?
Sağlığınızı korumak adına, et veya sebze suyunu evde doğal olarak hazırlamak çok daha güvenli bir seçenektir. Taze sebzeler ve etle hazırlanan ev yapımı su bazlı karışımlar, hazır bulyonların aksine sağlıklı bir lezzet sunar. Böylece katkı maddelerinden uzak, doğal ve besleyici öğünler tüketebilirsiniz.