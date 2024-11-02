Neredeyse Her Yemeğe Katılıyor: DSÖ Uyardı! 5 Milyar Kişi Risk Altında

Çorbalardan pilavlara kadar çeşitli tariflere eklenen bu gıdalar, başta kalp hastalıkları, diyabet ve kanser olmak üzere birçok kronik rahatsızlık için risk faktörü oluşturuyor. İşte dikkat etmeniz gereken detaylar...

BULYON SAĞLIĞI KÖTÜ ETKİLİYOR

Bulyon küpleri, çorba ve yemeklere hızlıca tat katmak için tercih edilse de içerdiği yüksek tuz ve katkı maddeleri nedeniyle sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya genelinde milyarlarca insan, bulyon gibi katkılı gıdaların uzun vadeli olumsuz etkilerine maruz kalıyor. Bu ürünlerin içerdiği maddeler, kalp sağlığından sinir sistemine kadar birçok soruna neden olabiliyor.