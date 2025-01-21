Ne Üzüm Ne de Lahana Sarması! Ev Hanımlarının Yeni Gözdesi, Bur Sarmayı Yiyen Diğerlerinin Yüzüne Bakmıyor
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sarma, yeni bir dokunuşla sofralara geliyor. Geleneksel üzüm yaprağı ve beyaz lahana sarmasından sıkılanlar için vişneli karalahana sarması, hem farklı hem de besleyici bir alternatif olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde ev hanımlarının ilgisini çeken bu lezzet, karalahananın yüksek besin değeriyle sağlıklı ve modern bir seçenek sunuyor. Karalahana sarması, klasik tariflere yenilik katmak isteyenler için mutfaklara hem renk hem de tat getiriyor.
VİŞNELİ KARALAHANA SARMASI TARİFİ
Malzemeler:
1 demet karalahana
1 su bardağı pirinç
1 çay bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış)
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
1 su bardağı sıcak su
ADIM ADIM HAZIRLIK AŞAMALARI
Karalahanaları Haşlayın: Karalahanaları yıkayıp sert damarlarını çıkarın. Yaprakları kaynar tuzlu suda 2-3 dakika haşlayarak soğuk suya alın. Ardından süzerek hazırlayın.
İç Harcı Hazırlayın: Bir tavada zeytinyağını ısıtıp ince doğranmış soğanları kavurun. Domates ve biber salçalarını ekleyip karıştırın. Yıkanmış pirinci ilave ederek kavurmaya devam edin. Vişneleri, baharatları, tuzu, şekeri ve kıyılmış maydanozu ekleyin. 1 çay bardağı sıcak su ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin. Harcı soğumaya bırakın.
Sarmaları Hazırlayın: Haşlanmış karalahana yapraklarını düz bir zemine serin. İç harçtan bir miktar alarak yaprağın geniş kısmına koyun. Yanlarını kapatıp sıkıca sarın.
Pişirme: Sarmaları tencereye dizin ve üzerine bir tabak kapatın. 1 su bardağı sıcak su ekleyerek kısık ateşte 30-40 dakika pişirin. Gerekirse az miktarda sıcak su ilave edebilirsiniz.
Servis: Sarmalar dinlendikten sonra ılık ya da soğuk olarak servis edilebilir. Üzerine limon sıkarak sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.
SAĞLIK DEPOSU KARALAHANA
Karalahana, içerdiği A, C ve K vitaminleriyle bağışıklığı güçlendirir, kemik sağlığını destekler ve antioksidan özellikleriyle öne çıkar. Ayrıca demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olan bu sebze, lif içeriğiyle sindirimi desteklerken düşük kalori ve karbonhidrat oranıyla diyet yapanlar için de ideal bir seçenektir.
Son dönemde vişneli tarifle birleşerek yepyeni bir tat sunan karalahana sarması, hem sağlık hem de lezzeti bir arada arayanların favorisi olmaya aday. Antioksidan yönü güçlü, doyurucu ve özgün bu yemek, Türk mutfağının yenilikçi yüzünü gözler önüne seriyor.