Ne Üzüm Ne de Lahana Sarması! Ev Hanımlarının Yeni Gözdesi, Bur Sarmayı Yiyen Diğerlerinin Yüzüne Bakmıyor

SAĞLIK DEPOSU KARALAHANA

Karalahana, içerdiği A, C ve K vitaminleriyle bağışıklığı güçlendirir, kemik sağlığını destekler ve antioksidan özellikleriyle öne çıkar. Ayrıca demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olan bu sebze, lif içeriğiyle sindirimi desteklerken düşük kalori ve karbonhidrat oranıyla diyet yapanlar için de ideal bir seçenektir.