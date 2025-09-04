Ne Sirke Ne Karbonat! Tıkanmış Lavaboyu Baraj Gibi Açan Yöntem Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karbonat ve sirkenin birlikte köpürmesiyle giderlerin açıldığı düşünülse de, uzmanlar bu yöntemle yalnızca hafif tıkanıklıkların çözülebileceğini vurguluyor. Ev tesisatları, karbondioksit gazı oluşturacak şekilde kapalı olmadığı için yoğun yağ, sabun artığı veya saç birikintilerinin neden olduğu tıkanıklıklarda bu yöntem yetersiz kalıyor.

TESİSATÇILARIN GİZİ ORTAYA ÇIKTI

Çamaşır sodası olarak da bilinen soda kristalleri, yıllardır temizlikte kullanılan etkili ve güvenli bir malzeme. Organik kalıntıları çözen bu doğal ürün, borulara zarar vermeden tıkanıklığı açıyor.

Tesisat uzmanları, tıkanıklığı gidermek için öncelikle sıcak su dökülmesini, ardından yarım su bardağı soda kristalinin doğrudan gider içine bırakılmasını öneriyor. Üzerine kaynar su eklenerek 30 dakika bekletilen soda kristalleri, özellikle inatçı tıkanıklık durumunda bir gece boyunca boruda bırakılabiliyor. İşlem, son olarak bol sıcak suyla giderin durulanmasıyla tamamlanıyor.

KİMYASALLARA BÜYÜK ALTERNATİF

Soda kristalleri, borulara zarar vermeyen yapısıyla kimyasal açıcıların yerini alıyor. Ayrıca kötü kokuları önleyerek giderlerin daha hijyenik kalmasını sağlıyor. Uzmanlar, düzenli aralıklarla uygulandığında bu yöntemin, ileride oluşabilecek büyük tıkanıklıkların da önüne geçebileceğini belirtiyor.

