Ne Sirke Ne de Karbonat... Halıdaki Şarap Lekesini Anında Çıkarıyor
Halıya dökülen kırmızı şarap, çıkarması zor bir leke olarak bilinir. Ancak doğru yöntemlerle bu tür lekelerden kurtulmak mümkündür. İşte halıdaki şarap lekesini kolayca çıkarmanıza yardımcı olacak etkili çözümler...
Kaynak: Haber Merkezi
Kulüp sodası, kırmızı şarap lekesini çıkarmak için etkili bir yöntemdir. İçeriğindeki karbonatlı su, lekenin rengini seyreltir ve temizliği kolaylaştırır.
ADIM ADIM TEMİZLEME
Lekenin üzerine bol miktarda soda dökün. Temiz bir bezle, lekeli alanı nazikçe silin ve bezin temiz tarafını kullanarak işlemi tekrarlayın. Leke tamamen çıkmazsa, sodayı bir gece bekletin ve ertesi gün işlemi tekrarlayın.
TUZ İLE ŞARAP LEKESİNİ GİDERME
Tuz, hem ıslak hem de kurumuş şarap lekeleri üzerinde etkili bir yöntemdir. Şarabı emerek lekenin yayılmasını önler.
Lekenin üzerine bolca tuz serpin. Kuru bir leke varsa, öncesinde suyla nemlendirin.
Bir gece beklettikten sonra tuzu vakumlayarak temizleyin. Gerekirse işlemi tekrar edin.
BULAŞIK DETERJANI VE HİDROJEN PEROKSİT KARIŞIMI
Bulaşık deterjanı ve hidrojen peroksit karışımı, inatçı lekeler için etkili bir temizlik sağlar. Ancak, renk solması riskine karşı halının görünmeyen bir yerinde test yapmayı unutmayın.
İki ölçü hidrojen peroksit ve bir ölçü bulaşık deterjanını karıştırın.
Karışımı lekenin üzerine dökün ve nazik hareketlerle silin.
Leke çıkana kadar işlemi tekrarlayın.
BEYAZ ŞARAP İLE TEMİZLEME
Beyaz şarap, kırmızı şarap lekesini seyrelterek çıkarılmasını kolaylaştırır.
Lekenin üzerine bir miktar beyaz şarap dökün.
Temiz bir bezle tampon yaparak kırmızı şarabın etkisini azaltın. Daha sonra diğer yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz.
KAĞIT HAVLU VE TUZ YÖNTEMİ
Eğer lekeye hemen müdahale edemediyseniz, kağıt havluyla şarabın fazlasını alın ve üzerine tuz serpin. Tuz, şarabı emerek lekenin derine işlemesini önler. Bekledikten sonra tuzu vakumlayarak temizleyin.