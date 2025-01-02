Ne Sirke Ne de Karbonat... Halıdaki Şarap Lekesini Anında Çıkarıyor

BULAŞIK DETERJANI VE HİDROJEN PEROKSİT KARIŞIMI

Bulaşık deterjanı ve hidrojen peroksit karışımı, inatçı lekeler için etkili bir temizlik sağlar. Ancak, renk solması riskine karşı halının görünmeyen bir yerinde test yapmayı unutmayın.

İki ölçü hidrojen peroksit ve bir ölçü bulaşık deterjanını karıştırın.

Karışımı lekenin üzerine dökün ve nazik hareketlerle silin.

Leke çıkana kadar işlemi tekrarlayın.