Ne İlaçlama Ne Terlik! İşte Hamam Böceklerini Evinizden Koşa Koşa Uzaklaştıracak 4 Yöntem

İDRİS OTUNUN KURTARICILIĞI

Hamam böceklerinin yanı sıra sivrisinek gibi diğer böcekleri de uzaklaştıran idris otu yağı, doğal bir koruma sağlar. Küçük bir pamuğa idris otu yağı döküp evinizin köşelerine yerleştirebilir veya 5 damla idris otu yağı ile 10 damla nane yağını karıştırıp böceklerin yoğun bulunduğu bölgelere sprey şeklinde sıkabilirsiniz.