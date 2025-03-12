Ne Elma Ne Portakal! Kilosu 250 TL’den Satılıyor, Faydası Say Say Bitmiyor

Göz alıcı dış görünümü ve zengin besin içeriğiyle öne çıkan bu meyve, özellikle kolesterol ve diyabetle mücadele edenler için önemli bir besin kaynağı olabilir. Ejder meyvesi, pembe veya sarı kabuğuyla dikkat çeken, iç kısmı ise beyaz ya da kırmızı renkte ve siyah çekirdeklerle dolu bir meyvedir. Yüksek fiyatıyla bilinen bu egzotik meyvenin tanesi 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak içerdiği vitamin ve mineraller düşünüldüğünde, sağlık açısından sunduğu katkılar nedeniyle bu fiyatı hak ediyor.