Ne Bebek Ne Nişantaşı Ne de Kadıköy! İstanbul'un Yeni Gözdesi Oldu, Gören Hayran Kalıyor

ÜSKÜDAR’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİ

33 mahalleye sahip olan Üsküdar, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. İşte Üsküdar’da mutlaka görmeniz gereken başlıca yerler:

Kız Kulesi: Boğaz’ın ortasında adeta bir mücevher gibi parlayan Kız Kulesi, tarihi geçmişi ve efsaneleriyle İstanbul’un en ikonik simgelerinden biri. Eskiden deniz feneri ve savunma amaçlı kullanılan kule, günümüzde müze ve restoran olarak hizmet veriyor.

Mihrimah Sultan Camii: Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda inşa edilen bu cami, Osmanlı mimarisinin ihtişamını yansıtan bir başyapıt.

Salacak Sahili: Kız Kulesi manzarası eşliğinde huzurlu bir yürüyüş yapmak isteyenler için Salacak Sahili eşsiz bir alternatif sunuyor. Sahilde çayınızı yudumlayarak Boğaz’ın tadını çıkarabilirsiniz.

Kuzguncuk: Ahşap evleri, rengarenk sokakları ve nostaljik atmosferiyle Kuzguncuk, İstanbul’un saklı cennetlerinden biri. Sanat galerileri, butik kafeler ve tarihi dokusuyla Kuzguncuk, geçmişe bir yolculuk vadediyor.