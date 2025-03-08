Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz

ACISIZ TAVŞAN KANI ÇAY NASIL DEMLENİR?

Kaliteli Su Kullanımı: Çay demlerken kullanılan suyun temiz, kireçsiz ve klorsuz olması önemlidir. Musluk suyu, içeriğindeki klor ve mineraller nedeniyle çayın tadını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle içme suyu tercih edilmelidir.

Kaynama Derecesine Dikkat Edin: Çaydanlıktaki suyu kaynatın ancak direkt fokur fokur kaynayan suyu çaya eklemeyin. Kaynadıktan sonra birkaç dakika dinlendirilmiş su, çay yapraklarının yanmasını önler ve aromayı daha iyi ortaya çıkarır.

Doğru Oranlarda Çay Kullanın: Demliğe eklenen çayın miktarı, kişi sayısına ve damak tadına göre ayarlanmalıdır. Fazla çay kullanımı acı bir tat bırakırken, az çay koymak ise aromasız bir demlemeye neden olabilir.