Nazarları hemen değen 3 burç.. Ne sır paylaşın ne onlarla dertleşin

Yapılan bir araştırmada ''İkizler, Terazi ve Yengeç'' burcunun nazarlarının hemen değdiğine dikkat çekildi.

İKİZLER: Çok fazla özentidir İkizler. Çoğu zaman kıskanç duygularını bastıramazlar zaten. Kendilerini beğenmedikleri için bu duygudan sıyrılamazlar. İkizlere sırrınızı ve planlarınızı anlatırken dikkatli olun.

Planlarınızın alt üst olması durumunda ilk sevinecek onlar olabilirler.

TERAZİ: Kendine yetmekte zorlanan Teraziler kıskanç duygulara sahiptirler. En yakınlarını dahi kıskanabilirler. Dikkatli olmalı. Teraziler yetinmeyi de bilmezler. Terazilere zaten planlarınızı anlattığınızda hemen arkanızdan mutlaka dedikodu yapacaklardır.

YENGEÇ: Kıskançlıkta dünya markası olan Yengeçler, komplekslidirler. Kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslarlar. Yengeçlerle de sırrınızı paylaşırken dikkatli olmalısınız.

NAZARLA İLGİLİ BİLİMSEL BİLGİ:

"Nazar" genellikle Türk kültüründe ve bazı diğer kültürlerde kullanılan bir inançtır. Nazar, bir kişiye veya nesneye verilen kötü göz değmesi olarak kabul edilir. Bu inanışa göre, kötü niyetli bir kişi bir kişiye veya nesneye kötü gözle bakarsa, bu kişi veya nesne zarar görebilir veya uğursuzluğa uğrayabilir.

Nazarın neden olduğu düşünülen etkilerin bilimsel bir temeli yoktur. Ancak bu inanç, insanların kendilerini ve sevdiklerini korumak için bazı önlemler almalarına ve nazar boncuğu gibi koruyucu nesneler kullanmalarına neden olabilir.

Özetle, nazar inancı kültürel bir inançtır ve bilimsel bir temeli yoktur.