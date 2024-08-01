Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor: Doğal Antibiyotik, Hazırlanışı Çok Kolay!

NASIRLARI ÖNLEMEK VE TEDAVİ ETMEK

Nasır oluşumunu engellemek için doğru ayakkabı seçimi çok önemlidir. Ayaklarınıza uygun büyüklükte ve rahat ayakkabılar seçerek sürtünme ve basıncı azaltabilirsiniz. Nasır pedleri ve yumuşatıcılar da nasırların üzerindeki baskıyı hafifleterek rahatlama sağlar.

Ayaklarınızı düzenli olarak yıkamak ve nemlendirmek, cildin yumuşak kalmasına yardımcı olur. Nasır oluşumunu önlemek için sertleşen bölgeleri düzenli olarak törpülemek de faydalıdır. Doğal yöntemler, örneğin zeytinyağı ve limon karışımı, nasırların sertliğini azaltarak rahatlatıcı bir etki yaratabilir.