Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor

BUZDOLABINDA DOĞRU ŞEKİLDE SAKLAYIN

Muzların genellikle buzdolabında saklanması önerilmez, ancak olgunlaşmış muzları daha uzun süre dayanıklı tutmak için bu yöntem kullanılabilir. Muzları hava geçirmez bir kapta veya kese kağıdında saklamak, kararmalarını engeller. Ayrıca, muzların kabuklarının kararmaması için onları soyup dilimledikten sonra limon suyu veya sirke ile hafifçe ovabilirsiniz.

ASARAK SAKLAYIN

Muzları düz bir yüzeye koymak yerine asarak saklamak, ezilmelerini ve hızla kararmalarını engeller. Bir muz askısı veya basit bir ip yardımıyla muzları havada tutarak basınç görmelerini önleyebilirsiniz. Bu yöntem, özellikle oda sıcaklığında saklanan muzlar için faydalıdır.