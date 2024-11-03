Muzların Günlerce Taze Kalmasının Sırrı: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Gıda saklama uzmanları, muzların hızla bozulmasını önlemek için etkili bir yöntem paylaştı. Artık muzların sapına streç film veya alüminyum folyo sarmaya ya da nemli bir mendil kullanmaya gerek kalmıyor. Bu yeni teknikle muzlar, günlerce taze kalma avantajına sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
Muzlar, kısa bir süre içinde aşırı olgunlaşarak yumuşayabilir ve kahverengiye dönebilir. Eğer muzlarınız gün bile dayanmadan bozuluyorsa, muhtemelen saklama yöntemleriniz yetersizdir.
BOZULMASINI ENGELLİYOR
Gıda saklama uzmanı, muzların kahverengiye dönmesini ve bazı durumlarda 26 güne kadar siyaha dönüşmesini engellemek için daha önce duyulmamış bir teknik öneriyor. Geleneksel olarak, muz sapının streç film, alüminyum folyo veya ıslak mutfak havlusuyla sarılması tavsiye edilse de, bu yeni yaklaşım farklılık gösteriyor.
KAVANOZ YÖNTEMİYLE TAZELİK SAĞLANIYOR
Meyve ve sebze saklama konusundaki tavsiyeleriyle dikkat çeken TikTok kullanıcısı Amy Cross, muzların tazeliğini korumak için uyguladığı kavanoz yöntemini paylaştı. Cross, muzları kabuklarıyla birlikte parçalara ayırarak cam bir kavanoza koyuyor ve buzdolabında saklıyor.
26 gün sonra sonuçları gösteren videosunda, muz parçalarının hala taze göründüğü ve kabuklarının kahverengiye dönmeden sarı kaldığı gözlemleniyor.
Dilimlemek istemeyenler için de bir öneride bulunan Cross, muzların serin ve ışık almayan bir yerde saklanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca muzların ideal sıcaklıkta, yani yaklaşık 12 derece civarında muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.