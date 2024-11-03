Muzların Günlerce Taze Kalmasının Sırrı: Meğer Bu Kadar Basitmiş

BOZULMASINI ENGELLİYOR

Gıda saklama uzmanı, muzların kahverengiye dönmesini ve bazı durumlarda 26 güne kadar siyaha dönüşmesini engellemek için daha önce duyulmamış bir teknik öneriyor. Geleneksel olarak, muz sapının streç film, alüminyum folyo veya ıslak mutfak havlusuyla sarılması tavsiye edilse de, bu yeni yaklaşım farklılık gösteriyor.