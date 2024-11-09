Muz Kabuğu Çayı Bakın Neye Yarıyor: Yıllarca Boşuna Çöpe Atmışız!

CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

Antioksidanlar ve çeşitli vitaminler açısından zengin olan muz kabuğu, cilt sağlığını olumlu etkiler. Muz kabuğu çayı, cildi içten besleyerek daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırır.

KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR

Potasyum yönünden zengin olan muz kabuğu, kalp sağlığını destekler. Potasyum kan basıncını düzenleyerek kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.