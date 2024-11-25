Musluk Suyunun İçinden Çıktı: Bilim İnsanları Şokta

Bazı Avrupa ülkeleri, suyun dezenfeksiyonunda klor yerine ozon ve UV ışığı gibi daha çevre dostu yöntemleri tercih ediyor. Bu yöntemler, suda kalıcı kimyasal madde bırakmadığı için daha güvenli kabul ediliyor. Ancak, bu yöntemlerin maliyeti ve teknolojik altyapısı, kloramin gibi yaygın kullanılan yöntemlere göre daha yüksek.