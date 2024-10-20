Musluk Sularında Kimyasal Madde Tespit Edildi! Dikkat İçen Kanser Olacak

Bilim insanları, su geçirmez giysiler ve leke tutmayan ürünlerde yaygın olarak kullanılan zehirli PFAS kimyasalının musluk sularında da bulunduğunu açıkladı.

Doğada binlerce yıl boyunca çözünmeyen ve genellikle endüstriyel ürünlerde kullanılan perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler, kısaca PFAS olarak biliniyor.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR, BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRMEK

Yapılan birçok araştırma, PFAS'a maruz kalmanın kanser riskini artırdığını, bağışıklık sistemini zayıflattığını ve kısırlığa yol açabileceğini gösteriyor. Son araştırmalar, İngiltere ve Çin'deki musluk sularında yüksek miktarda PFAS tespit etti. Ancak uzmanlar, evde uygulanabilecek basit yöntemlerle bu kimyasalın sudaki oranının düşürülebileceğini vurguladı.

DÜNYA GENELİNE SATILIYOR

Araştırma kapsamında farklı şehirlerden alınan su örnekleri analiz edildi ve dünya genelinde satılan 112 şişe su incelendi. ACS ES&T Water dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, test edilen şişe sularının yüzde 99'unda PFAS tespit edildi. Özellikle Çin'deki musluk sularında PFAS seviyesinin, İngiltere'ye kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

ARITMA SİSTEMİNE DİKKAT

Uzmanlar, musluk suyunun kaynatılması ya da arıtmalı sürahilerin kullanılmasıyla PFAS oranının yüzde 90'a kadar azaltılabileceğini belirtti. Bazı uzmanlar ise araştırmanın sonuçlarını endişe verici bulsalar da paniğe gerek olmadığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi