Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı

Köyceğiz'in en büyük avantajlarından biri, Muğla'nın diğer turistik ilçelerine kıyasla henüz keşfedilmemiş olmasıdır. Bu durum, bölgenin doğal yapısının korunmuş olmasını ve sakin bir yaşam tarzının devam etmesini sağlamaktadır. Ayrıca, ilçenin sahip olduğu Dalyan Kanalı ve çevresindeki doğal güzellikler, ziyaretçilerin ilgisini çekmekte ve yerleşim için cazip bir seçenek haline gelmektedir.