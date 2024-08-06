Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı
Köyceğiz son dönemde İstanbul'un en çok göç alan ilçelerinden biri oldu. Köyceğiz'e göç edenlerin sayısı artıyor.
Muğla'nın incisi olarak kabul edilen Köyceğiz, son dönemde İstanbul'dan yoğun bir göç almaya başladı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çeken bu ilçe, birçok kişi için yeni bir yaşam alanı olmaya aday görünüyor.
Köyceğiz ve Çevresinde Görülmesi Gereken Diğer Yerler
Eski Köyceğiz ve Köyceğiz Sanat Sokağı
Palmiye Merkez.
Topgözü Kanyonu.
Ağla Yaylası
Ölemez Dağı
Toparlar Şelalesi.
Yuvarlakçay.
Gökçeova Göleti.
Köyceğiz'in en büyük avantajlarından biri, Muğla'nın diğer turistik ilçelerine kıyasla henüz keşfedilmemiş olmasıdır. Bu durum, bölgenin doğal yapısının korunmuş olmasını ve sakin bir yaşam tarzının devam etmesini sağlamaktadır. Ayrıca, ilçenin sahip olduğu Dalyan Kanalı ve çevresindeki doğal güzellikler, ziyaretçilerin ilgisini çekmekte ve yerleşim için cazip bir seçenek haline gelmektedir.
Köyceğiz'in doğal güzellikleri ve tarihi dokusu kadar tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtmek gerekir. İlçe, tarımsal üretim için elverişli topraklara sahip olması ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olmasıyla bilinmektedir. Bu durum, bölgeye yerleşmeyi düşünenler için ekonomik anlamda da avantajlar sunmaktadır.