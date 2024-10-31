Misafir Sevmeyen Kan Grubu Belli Oldu: Yalnızlığı Tercih Ediyorlar

KİŞİLİK VE KAN GRUBU İLİŞKİSİ

Japon araştırmacıların yürüttüğü bu çalışma, kan gruplarının sadece tıbbi değil, aynı zamanda kişilik özellikleri üzerinde de etkili olabileceğini bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle 0 grubu bireylerin yalnızlığı ve sosyal mesafeyi tercih etmesi, biyolojik ve kültürel unsurların ilginç bir bileşimi olarak öne çıkıyor.