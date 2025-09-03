Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Emekli Maaşlarını Artıracak Kritik Düzenleme Yolda
Türkiye emeklilerin hayali emekli olup yüksek maaş alabilmek. Bu doğrultuda beklenen haberi Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş verdi. Yeni düzenlemenin yolda olduğunu ifade eden Karakaş, ‘Çok çalışana yüksek emeklilik maaşı var’ diyerek müjdeyi verdi. Peki emekli olup yüksek maaş alabilmek mümkün mü? Emekliler nasıl yüksek maaş alır? İşte tüm detaylar haberimizde…
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca vatandaş emeklilik sisteminde yapılan değişiklikleri dikkatle takip ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise mevcut emeklilik sisteminde çalışma yılı arttıkça maaşın düştüğüne dikkat çekti.
“Emeklilikte çalışmayı Teşvik Edici Ödüllendirici Sistem” ile sosyal güvenliğin sürdürülebileceğini ifade eden Karakaş, “Kısmi emekli olanlar ile normal emekli olanlar aynı tabanda eşitlenerek fazla çalışanlar ödüllendirme yerine cezalandırılmıştır” dedi.
Emekli maaşlarındaki düşüşe dikkat çeken Karakaş, “Maaş hesaplama sistemi fazla çalışanları ödüllendirme yerine cezalandırmaktadır. Nitekim geçe sene de emeklilik şartlarını yerine getirenlerin sistemde kalması hâlinde minimum maaş hesabında yüzde 30’u bulan düşüşler yaşanmıştır.” açıklamasında bulundu.
YENİ DÜZENLEME YOLDA! EMEKLİ MAAŞLARINA ARTIŞ GELECEK
İsa Karakaş, yazısında yeni emeklilik düzenlemesinin yolda olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre yeni düzenlemeyle çok çalışan yüksek maaş alabilecek.
Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir' diyen Karakaş'ın iddiaları şöyle:
'25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.
Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır.
Böylece daha fazla çalışanın daha fazla emeklilik maaşı ile ödüllendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır.'