Mikrodalgaların Gizli Tehlikeleri: Pratik Diye Kullanılıyor, Öğrenen Hemen Çöpe Atıyor

HİJYEN VE MALZEME SEÇİMİ ÖNEMLİ

Mikrodalgaların içinde oluşabilecek bakteriyel riskler de göz ardı edilmemeli. İspanyol araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, mikrodalga fırınların içinde Klebsiella ve Brevundimonas gibi bazı bakteriler bulunabiliyor. Klebsiella, idrar yolu veya akciğer enfeksiyonlarına neden olabilirken, diğer türler de patojenik özellikler gösterebilir. Bu riskleri en aza indirmek için cihazın düzenli ve dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor.

Ayrıca, mikrodalgada kullanılan kapların malzemesi de büyük önem taşıyor. Plastik kaplar, yüksek sıcaklıklarda zararlı kimyasalların yiyeceklere geçmesine neden olabilir. Güvenli kullanım için BPA içermeyen, mikrodalgaya uygun kapların tercih edilmesi gerekiyor.