Mikrodalgaların Gizli Tehlikeleri: Pratik Diye Kullanılıyor, Öğrenen Hemen Çöpe Atıyor
Mutfaklarda pratikliğiyle vazgeçilmez hale gelen mikrodalga fırınlar, doğru kullanılmadığında sağlığınızı tehdit edebilecek riskler barındırıyor. Ulusal Gıda, Çevre ve Mesleki Sağlık Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yapılan açıklamalar, bu cihazların bazı durumlarda zararlı kimyasalların ortaya çıkmasına yol açabileceğini gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ANSES, yüksek sıcaklıkta pişirme sırasında oluşan ve potansiyel bir kanserojen olan akrilamid maddesine dikkat çekiyor. Akrilamid, asparajin adlı bir amino asit ve nişasta açısından zengin gıdalar bir araya geldiğinde oluşuyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), bu maddeyi hayvanlar üzerinde kanıtlanmış bir kanserojen ve insanlar için muhtemel kanserojen olarak sınıflandırıyor. Özellikle mikrodalga fırınlarda ısıtılan yiyeceklerde bu tür kimyasalların oluşma riski artıyor.
MİKRODALGADA ISITILAN GIDALARIN RİSKLERİ
Mikrodalga kullanımıyla ilişkili riskler sadece akrilamid ile sınırlı değil. Farklı gıdalar, mikrodalgada ısıtıldığında beklenmedik sağlık sorunlarına yol açabilir...
Mantar ve deniz ürünleri sindirim bozukluklarına neden olabilir.
Pirinç, ısıya dayanıklı bakteriler barındırarak gıda zehirlenmesi riskini artırabilir.
Sebzeler, mikrodalga dalgalarının etkisiyle nitratlarının nitrite dönüşmesine neden olabilir.
Patatesler, toksik glikoalkaloidleri açığa çıkarabilir ve bu durum sağlık üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.
HİJYEN VE MALZEME SEÇİMİ ÖNEMLİ
Mikrodalgaların içinde oluşabilecek bakteriyel riskler de göz ardı edilmemeli. İspanyol araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, mikrodalga fırınların içinde Klebsiella ve Brevundimonas gibi bazı bakteriler bulunabiliyor. Klebsiella, idrar yolu veya akciğer enfeksiyonlarına neden olabilirken, diğer türler de patojenik özellikler gösterebilir. Bu riskleri en aza indirmek için cihazın düzenli ve dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor.
Ayrıca, mikrodalgada kullanılan kapların malzemesi de büyük önem taşıyor. Plastik kaplar, yüksek sıcaklıklarda zararlı kimyasalların yiyeceklere geçmesine neden olabilir. Güvenli kullanım için BPA içermeyen, mikrodalgaya uygun kapların tercih edilmesi gerekiyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Tanınmış onkolog Dr. Henri Joyeux, mikrodalga fırınların göründüğü kadar masum olmadığını vurguluyor. Özellikle yüksek sıcaklıkta pişirme ile açığa çıkan zararlı maddelerin sağlığımız üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Mikrodalgaların sunduğu kolaylıkları kullanırken, bu riskleri göz önünde bulundurmak ve doğru önlemleri almak büyük önem taşıyor.
Mikrodalga fırınları güvenli bir şekilde kullanmak için hijyen, malzeme seçimi ve pişirme yöntemleri konusunda bilinçli davranmak, sağlığınızı korumada etkili olacaktır.