Mikrodalga Fırınlarla İlgili Bilinmeyen Gerçek Ortaya Çıktı: Kullanırken Dikkat

MİKRODALGA FIRINLAR STERİL DEĞİL

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, mikrodalga fırınlarının yoğun elektromanyetik radyasyonuna rağmen birçok mikrobun hayatta kalabilmesi oldu. Bilim insanları, bu mikroorganizmaların genetik yapılarının, radyasyon ve sıcaklık şoklarına karşı direnç geliştirdiğini ifade etti. Bu durum, mikrodalga fırınların steril olduğu yönündeki yaygın inanışı çürütüyor.

Araştırma ekibi, mikrodalga fırınların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ve dökülen yiyeceklerin hemen silinmesini öneriyor. Çünkü, cildimizden gelen dost mikroplar bile mikrodalga fırınların içinde hayatta kalmayı başarabiliyor.