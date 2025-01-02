Mikrodalga Fırınlarla İlgili Bilinmeyen Gerçek Ortaya Çıktı: Kullanırken Dikkat
Bilim insanları, mikrodalga fırınlar hakkında daha önce bilinmeyen çarpıcı bir gerçeği keşfetti. İspanya'da yapılan bir araştırma, mikrodalga fırınların iç yüzeylerinde bulunan mikroorganizmalarla ilgili önemli bilgiler sundu. İşte araştırmanın detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Mikrodalga fırınlar, günlük yaşamda yaygın olarak kullandığımız mutfak cihazlarından biridir. Ancak, Valencia Üniversitesi ve Darwin Bioprospecting Excellence SL’den bilim insanlarının yaptığı araştırma, mikrodalga fırınların iç yüzeylerinde beklenmedik bir mikrobiyolojik yaşam barındırdığını ortaya koydu.
30 FARKLI MİKRODALGA İNCELENDİ
Araştırmada, 30 farklı mikrodalga fırından alınan örnekler incelendi. Bu fırınlar ev mutfaklarından, şirket yemekhanelerinden ve laboratuvarlardan seçildi. Elde edilen bulgular, mikrodalga fırınların içinde oldukça çeşitli mikrobiyolojik ekosistemlerin bulunduğunu gösterdi.
Ev mutfaklarındaki mikrodalga fırınlarında Brachybacterium, Micrococcus ve Paracoccus gibi türlerin yaygın olduğu tespit edildi. Bu mikroorganizmalar genellikle insan cildi ve gıda kaynaklı bakterilerle ilişkilendirilirken, sağlık riski oluşturabilecek Klebsiella ve Enterococcus türlerine de rastlandı. Ancak, bu mikropların miktarı, mutfaktaki diğer yüzeylerden farklı değildi. Bilim insanları, mikrodalga fırınların özel bir tehlike oluşturmadığını belirtiyor.
RADYASYONA DAYANIKLI MİKROPLAR
Laboratuvarlarda kullanılan mikrodalga fırınları ise daha fazla çeşitlilik barındırıyor. Araştırmacılar, bu fırınlarda yüksek sıcaklıklara ve radyasyona dayanıklı mikroorganizmaların bulunduğunu ortaya koydu. Deinococcus ve Hymenobacter gibi bakteriler, laboratuvar örneklerinde öne çıkan türler arasında yer aldı.
MİKRODALGA FIRINLAR STERİL DEĞİL
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, mikrodalga fırınlarının yoğun elektromanyetik radyasyonuna rağmen birçok mikrobun hayatta kalabilmesi oldu. Bilim insanları, bu mikroorganizmaların genetik yapılarının, radyasyon ve sıcaklık şoklarına karşı direnç geliştirdiğini ifade etti. Bu durum, mikrodalga fırınların steril olduğu yönündeki yaygın inanışı çürütüyor.
Araştırma ekibi, mikrodalga fırınların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ve dökülen yiyeceklerin hemen silinmesini öneriyor. Çünkü, cildimizden gelen dost mikroplar bile mikrodalga fırınların içinde hayatta kalmayı başarabiliyor.