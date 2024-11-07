Migren Ataklarını Anında Kesiyor: Baş Ağrısının Doğal Düşmanı
Stres, beslenme alışkanlıkları, çene ve göz sorunları, ilaçların yan etkileri, diş çürükleri, kafa travmaları ve kulak, burun, boğaz hastalıkları gibi birçok etken baş ağrısına neden olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Başın tek tarafında zonklama olarak hissedilen migren atakları da pek çok kişi için dayanılması zor bir hale gelir. Ağrı kesici ilaçların yanı sıra, doğal yöntemlerle de baş ağrısını hafifletmek mümkündür. İşte migren düşmanı o besinler...
Badem
Badem, magnezyum açısından zengin olduğu için baş ağrılarını azaltmada etkili olabilir. Yapılan araştırmalar, günlük 600 mg magnezyum tüketmenin migren sıklığını düşürebileceğini ortaya koymuştur.
Bitter Çikolata
Magnezyum açısından zengin olan bitter çikolata, stres kaynaklı baş ağrılarını hafifletmeye destek olur ve migren semptomlarını hafifletebilir.
Brokoli
Hormonal dalgalanmalar, özellikle regl döneminde migren yaşayan kadınlarda baş ağrılarını tetikleyebilir. Menstrüasyon öncesi östrojen seviyelerinin düşmesi, migreni daha şiddetli hale getirebilir. Bu sebeple, östrojen seviyelerine olumlu etkisi olan brokoli ve diğer turpgillerin tüketimi, regl dönemindeki baş ağrılarını hafifletebilir.
Ispanak
Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, baş ağrısına karşı faydalı olan folat gibi B vitaminleri açısından zengindir. Araştırmalar, folat yetersizliğinin migren sıklığını artırabileceğini gösteriyor. Bu nedenle baş ağrısını hafifletmek için ıspanak tüketmek etkili olabilir.
Kafein
Az miktarda kafein, baş ağrısını hafifletici bir etki gösterebilir. Kafein, kan damarlarını daraltma etkisiyle baş ağrısı semptomlarını azaltabilir.
Karpuz
Susuz kalmak baş ağrısına neden olabileceği için, karpuz gibi su bakımından zengin yiyecekler tüketmek baş ağrısını hafifletebilir. Karpuz aynı zamanda potasyum ve magnezyum açısından da zengin olduğundan baş ağrısına karşı faydalıdır.
Kavun
Kavun, insülin seviyelerini dengeleyerek baş ağrılarının önlenmesine katkıda bulunabilir. Bu meyve özellikle diyabet hastası olmayan kişilerde faydalıdır.
Muz
Magnezyum içeren muz, hızlı enerji sağlar ve su oranı yüksek olduğu için dehidrasyondan kaynaklanan baş ağrılarına iyi gelir. Magnezyumun rahatlatıcı etkisi migren tedavisinde de yararlı olabilir.
Patates
Patates, potasyum açısından zengindir ve özellikle sodyumun fazla tüketilmesi nedeniyle oluşan baş ağrılarına iyi gelir. Tatlı patates ise anti-inflamatuar özellikler taşıyan beta-karotenin yanı sıra C vitamini ve diğer besinleri içerir, böylece inflamasyonu azaltmaya katkıda bulunur.
Susam
Susam, östrojen seviyelerini düzenlemeye destek olan E vitamini içerir. Menstrüasyon döneminde yaşanan baş ağrılarını azaltmak için susam tüketimi yararlı olabilir.
Süt
Süt, baş ağrısını yatıştırmaya yardımcı olan B2 vitamini yönünden zengindir. B2 vitamini stres, uykusuzluk ve baş ağrısı gibi durumların etkisini hafifletmeye katkıda bulunur.
Uskumru
Araştırmalar, sağlıklı yağlarla dolu uskumrunun baş ağrısı ve migrenin şiddetini azaltmada etkili olabileceğini gösteriyor. Esansiyel yağ asitleri açısından zengin olan uskumru, bu açıdan baş ağrısına karşı yararlı bir seçenektir.
Yoğurt
Yoğurt, baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olan riboflavin açısından zengindir. B vitamini kompleksinin bu önemli parçası, migren ataklarının sayısını azaltmada rol oynar.
Zencefil
Zencefil, baş ağrısına yol açan prostaglandin adlı iltihap yapıcı maddeleri azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda mide bulantısı gibi migrenle ilişkili semptomları da hafifletebilir.