Migren Ataklarını Anında Kesiyor: Baş Ağrısının Doğal Düşmanı

Başın tek tarafında zonklama olarak hissedilen migren atakları da pek çok kişi için dayanılması zor bir hale gelir. Ağrı kesici ilaçların yanı sıra, doğal yöntemlerle de baş ağrısını hafifletmek mümkündür. İşte migren düşmanı o besinler...

Badem

Badem, magnezyum açısından zengin olduğu için baş ağrılarını azaltmada etkili olabilir. Yapılan araştırmalar, günlük 600 mg magnezyum tüketmenin migren sıklığını düşürebileceğini ortaya koymuştur.