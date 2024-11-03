Metrobüs Çilesi Bitecek: İşte Oturarak Gidebilmenin Hayat Kurtaran 7 Yöntemi!
İstanbul’da metrobüs yolculuğu her gün adeta bir macera. Yoğun iş gününün sonunda kalabalık duraklardan binmeye çalışıp, ayakta gidilen uzun yolculuklar da adeta bir çileye dönüşüyor. Peki metrobüste oturarak nasıl gidilir? Metrobüse nasıl rahat binilebilir? İşte püf noktaları...
Kaynak: Haber Merkezi
Her gün milyonlarca İstanbullu, sabah akşam metrobüs hattını kullanıyor ve doğru taktiklerle yolculuklarını daha çekilebilir bir hale getirmeye çalışıyor. Peki en rahat şekilde metrobüs yolculuğu nasıl yapılabilir? İşte metrobüs yolculuğunu rahatlatacak bazı ipuçları...
MERKEZİ DURAKLARI TERCİH EDİN
Metrobüsün boş kalktığı bazı merkezi duraklar, yolculara oturma şansı tanıyabiliyor. Özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme gibi ana başlangıç duraklardan binmek, oturma ihtimalinizi artırabilir. Yoğun saatlerde Zeytinburnu, Yenibosna ve Beşyol gibi duraklardan ise uzak durmakta fayda var. Örneğin, Zeytinburnu’nda beklemek yerine önce Cevizlibağ’a gidip, oradan boş metrobüse binmek tercih edilebilir.
DOĞRU KAPI SEÇİMİ ÖNEMLİ
Metrobüse nereden binileceği kadar, hangi kapıdan girileceği de önemli. Genelde en rahat oturma alanı birinci kapıdan binildiğinde sağlanır, çünkü ilk kapıdan binmek hem daha az rekabetli olur hem de tekli koltuklara ulaşmayı kolaylaştırır. Eğer dolu bir metrobüse binecekseniz, ikinci kapıyı tercih edebilirsiniz. Burada bulunan dört kişilik oturma alanlarıyla yakınınızdaki koltuklardan biri boşalabilir.
2 METROBÜS GELDİYSE 2.'Yİ TERCİH EDİN
Eğer durağa aynı anda iki metrobüs geliyorsa, ilkine değil ikincisine binmek daha avantajlı olabilir. İlk metrobüs genellikle daha kalabalık olur, çünkü duraktaki insanlar genellikle öne yönelir. İkinci metrobüste daha fazla alan bulabilir ve özellikle körüklere doğru ilerlerseniz oturma şansınızı artırabilirsiniz.
ZİNCİRLİKUYU'DAN BİNMENİN PÜF NOKTALARI
Zincirlikuyu durağı, iş çıkış saatlerinde uzun kuyrukları ve kalabalığıyla ünlüdür. Söğütlüçeşme’den gelen Zincirlikuyu-Beylikdüzü metrobüslerinin Zincirlikuyu’da boşaldığını ve bu sayede nispeten daha boş olduğunu unutmayın. Avcılar yönüne gitmek istiyorsanız, Zincirlikuyu-Beylikdüzü a da Avcılar aracına yönelerek daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.
BEYLİKDÜZÜ YÖNÜNDE STRATEJİK ADIMLAR
Beylikdüzü’ne gitmek, özellikle iş çıkış saatlerinde tam bir mücadele gerektirebilir. Bu duruma hazırlıklı olun ve Zincirlikuyu ya da Cevizlibağ gibi daha merkezi noktalardan boş bir metrobüs bekleyin. Eğer aceleniz varsa, Avcılar hattına binip Sefaköy’de inerek buradan boş bir Zincirlikuyu-Beylikdüzü metrobüsü yakalamak iyi bir çözüm olabilir.
OTURMA YARIŞINA HAZIRLIKLI OLUN
Metrobüs yolculuğunda oturacak yer bulmak için hızlı ve çevik olmak önemlidir. Camlardan arkanızdaki koltukları kontrol edin ve boşalan koltuklara hızlıca oturmak için hazır olun. Ortalara, körüklere ilerlemek de iyi bir alternatiftir. Burada daha rahat hareket edebilir ve kalabalık duraklarda inişlerde daha rahat olabilirsiniz.
UZUN METROBÜS MODELİ
İstanbul’un yeni ve nispeten az gelen ve daha uzun olan, daha geniş kapasiteleri ve yavaş hızlarıyla konforludur. Seyrek denk gelen bu metrobüs tipi, kalabalık saatlerde geniş alanı ve bol oksijeni ile klasik metrobüsten daha avantajlıdır. Eğer bu uzun metrobüse denk gelirseniz, çok daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.