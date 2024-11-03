Metrobüs Çilesi Bitecek: İşte Oturarak Gidebilmenin Hayat Kurtaran 7 Yöntemi!

MERKEZİ DURAKLARI TERCİH EDİN

Metrobüsün boş kalktığı bazı merkezi duraklar, yolculara oturma şansı tanıyabiliyor. Özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme gibi ana başlangıç duraklardan binmek, oturma ihtimalinizi artırabilir. Yoğun saatlerde Zeytinburnu, Yenibosna ve Beşyol gibi duraklardan ise uzak durmakta fayda var. Örneğin, Zeytinburnu’nda beklemek yerine önce Cevizlibağ’a gidip, oradan boş metrobüse binmek tercih edilebilir.

DOĞRU KAPI SEÇİMİ ÖNEMLİ

Metrobüse nereden binileceği kadar, hangi kapıdan girileceği de önemli. Genelde en rahat oturma alanı birinci kapıdan binildiğinde sağlanır, çünkü ilk kapıdan binmek hem daha az rekabetli olur hem de tekli koltuklara ulaşmayı kolaylaştırır. Eğer dolu bir metrobüse binecekseniz, ikinci kapıyı tercih edebilirsiniz. Burada bulunan dört kişilik oturma alanlarıyla yakınınızdaki koltuklardan biri boşalabilir.