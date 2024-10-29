Meğer Yıllardır Yanlış Yapıyormuşuz: Lavaboyu Hem Tertemiz Yapıyor Hem 5 Saniyede Tıkanıklığı Açıyor

LAVABO TEMİZLİĞİ VE TIKANIKLI İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

1. Kabartma Tozu ve Sirke

Kabartma tozu ve sirkenin birleşimi, lavabolarda kötü koku ve lekelerle savaşmada etkili bir yöntemdir. Temizlik için önce bir miktar kabartma tozunu lavaboya serpin. Ardından beyaz sirkeyi kabartma tozunun üzerine dökün ve karışımın köpürmesini bekleyin. Bu karışımı sıcak su ile duruladığınızda lavabodaki tüm lekeler ve kötü kokular kaybolacaktır.

2. Limon Suyu ve Tuz

Limonun asidik yapısı, tuz ile birleştiğinde güçlü bir temizlik etkisi yaratır. Yarım limonun üzerine bolca tuz serpin ve lekeli bölgeleri bu limonla ovalayın. Limonun temizleyici etkisiyle lekelerin göz açıp kapayıncaya kadar kaybolduğunu göreceksiniz.

3. Karbonat ve Sirke

Karbonat ve sirke karışımı, lavabolarda oluşan lekeleri temizlemenin yanı sıra kötü kokuları gidermede ve tıkanıklıkları açmada oldukça etkilidir. Lavaboya bolca karbonat serptikten sonra üzerine bir su bardağı sirke dökün. 10 dakika boyunca beklettikten sonra lavaboyu sıcak su ile durulayarak lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz.