Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı
Kelle paça çorbası, sağlık açısından faydalı olsa da yoğun aroması ve hazırlanış zorluğu nedeniyle herkesin tercihi olmayabiliyor. Uzmanlar kelle paça çorbasına alternatif çorbayı açıkladı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, bu besleyici çorbanın alternatifi olarak balkabağı çorbasını öneriyor. Bağışıklık sistemini destekleyen özellikleriyle dikkat çeken bu çorba, özellikle kış aylarında hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlıyor.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Balkabağı çorbası, içeriğindeki A vitamini, lif ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren etkili bir seçenek. Hafif ve lezzetli yapısıyla hem sağlık hem de lezzet arayanların sofralarına renk katıyor.
MALZEMELER
5 su bardağı tavuk suyu
1,5 çay kaşığı tuz
4 su bardağı püre haline getirilmiş balkabağı
1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz
1 adet orta boy kuru soğan
Yarım çay kaşığı kekik
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı krema
5 adet tane karabiber
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve kısık ateşte pişirin.
Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra karışımı blender ile pürüzsüz hale getirin.
Kadifemsi kıvama ulaştıktan sonra kremayı ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
HASTALIKLARA KARŞI DOĞAL KORUMA
Balkabağı çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda soğuk kış günlerinde enerji verir. Hafif ve pratik yapımıyla sofralarda yerini almaya aday bu çorba, kelle paça sevmeyenler için ideal bir alternatif. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek arıyorsanız, balkabağı çorbasını mutlaka deneyin.