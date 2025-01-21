Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş

Çocuklarda zeka geliştirme ve dikkat becerileri, ebeveynlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Günümüzde çocukları ders başına oturtmak ya da uzun süre odaklanmalarını sağlamak oldukça zor bir görev haline gelmiş durumda. Peki, zeki bir çocuk yetiştirmek için hangi adımları atmak gerekiyor?

Araştırmalar, zeki bireylerin çocuklarını yetiştirirken uyguladığı en etkili yöntemlerden birinin ekran sürelerini sınırlamak olduğunu ortaya koyuyor. Çocukların ekran karşısında geçirdiği süreyi azaltmak günümüz dünyasında zorluklarla dolu bir süreç olsa da kesinlikle mümkün. Zeki çocuk yetiştirmenin temel kurallarını sizler için derledik...