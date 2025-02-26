Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor

Beyaz sirke ve karbonat, cam yüzeydeki matlığı gidermede oldukça etkili doğal malzemeler arasında yer alıyor. Bir kabın içine sıcak su eklenerek bir çay bardağı beyaz sirke ve bir yemek kaşığı karbonat karıştırılıyor. Bardaklar, bu karışımda 15-20 dakika bekletildikten sonra durulanıyor. Sirkenin asidik yapısı ve karbonatın temizleyici özelliği sayesinde cam yüzeydeki donukluk ortadan kalkıyor.

LİMON KABUĞUYLA TEMİZLEME

Limon kabuğunun iç kısmı, doğal asit içeriği sayesinde bardaklardaki lekeleri çözüyor ve parlak bir görünüm sağlıyor. Bardaklar yıkanmadan önce limon kabuğu ile ovalanıp ardından suyla durulanıyor. Bu yöntem, cam yüzeyin temizlenmesine yardımcı olurken bardaklara ferah bir koku da bırakıyor.