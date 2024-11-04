Markette Kilosu 800 Lira, Evde Yapımı 1 Lira: Süte 1 Kaşık Eklemeniz Yeterli
Pizza ve makarnaların lezzetini artıran mozzarella peynirini evde yapmak oldukça basit. Üstelik markette kilogramı 800 lirayı bulan bu peyniri, sadece birkaç malzemeyle kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz. Peki, mozzarella peyniri nasıl yapılır? İşte evde mozzarella peyniri yapımı ve malzemeleri…
Kaynak: Haber Merkezi
Sıklıkla tercih edilen mozzarella peyniri, hafif ve taze tadıyla kahvaltılarda, pizzalarda, makarnalarda ve omletlerde kullanılabiliyor. Marketlerde satılan bu peyniri evde yaparak tasarruf etmeniz mümkün.
Evde Mozzarella Peyniri İçin Gerekli Malzemeler:
1 bardak sirke
1/4 çay bardağı içme suyu
Tuz
EVDE MOZZARELLA PEYNİRİ YAPIMI
İlk adım olarak sütü geniş bir tencereye alarak kısık ateşte 38-40 °C'ye kadar ısıtın. Ardından, ocağın altını kapatın. Sirke ve suyu karıştırarak sütün içine ekleyin. Süt koyulaşmaya başladığında tahta bir kaşıkla karıştırın.
Süt kesilmeye başladığında, karışımı bıçakla küçük parçalara ayırarak karıştırmayı sürdürün. Daha sonra tencerenizi tekrar ocağa koyarak ısınan sütü, pıhtılaşan haliyle karıştırmaya devam edin. Peynirin tam kıvam alması için bu adım önemlidir.
Süt tamamen pıhtılaştığında, peynire dilediğiniz şekli verin. Şekillendirdiğiniz peyniri soğuk suya koyarak katılaşmasını sağlayın. Ardından tuz ekleyin ve buzdolabında saklayın. Mozzarella, ısıya duyarlı yapısı sayesinde pizza ve lazanya gibi yemekler için mükemmel bir seçenek. Genellikle inek sütünden yapılsa da keçi sütü kullanımı da mümkündür, bu nedenle süte dikkat etmeniz önemlidir.
Mozzarella’nın diğer peynirlerden farklı olarak yoğun veya ekşi bir tadı yoktur; hafif ve taze bir lezzet sunar. İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu peyniri, evde zahmetsizce hazırlayabilirsiniz.