Markette Kilosu 800 Lira, Evde Yapımı 1 Lira: Süte 1 Kaşık Eklemeniz Yeterli

Süt tamamen pıhtılaştığında, peynire dilediğiniz şekli verin. Şekillendirdiğiniz peyniri soğuk suya koyarak katılaşmasını sağlayın. Ardından tuz ekleyin ve buzdolabında saklayın. Mozzarella, ısıya duyarlı yapısı sayesinde pizza ve lazanya gibi yemekler için mükemmel bir seçenek. Genellikle inek sütünden yapılsa da keçi sütü kullanımı da mümkündür, bu nedenle süte dikkat etmeniz önemlidir.

Mozzarella’nın diğer peynirlerden farklı olarak yoğun veya ekşi bir tadı yoktur; hafif ve taze bir lezzet sunar. İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu peyniri, evde zahmetsizce hazırlayabilirsiniz.