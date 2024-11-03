Marketlerden Acil Koduyla Toplatılıyor: Yiyenin Dili Şişiyor

Toplatılan ürün, 140 gramlık paketlerde satılan ve son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan "MisterChoc" bitter çikolatalı krakerler. Lidl, dünya genelinde 32 ülkede faaliyet gösteriyor ve ürünlerine çevrim içi platformlardan da erişim sağlanabiliyor.