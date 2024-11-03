Marketlerden Acil Koduyla Toplatılıyor: Yiyenin Dili Şişiyor
Tuzlu krakerlerin bitter çikolata ile kaplandığı ürün, market raflarından geri çekiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Marketlerde satılan bitter çikolata kaplı tuzlu krakerler toplatılıyor. Almanya merkezli süpermarket zinciri Lidl, Macaristanlı üretici Felföldi Édességgyártó Kft.'nin "MisterChoc Chocolate Pretzels" adlı ürününü geri çağırma kararı aldı. Şirket, bu ürünün tüketildiğinde ağızda yanma hissi ve dilde yaralara yol açabileceğini belirtti.
Alınan karara göre, söz konusu ürünün tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. İade süreci için müşterilerden fiş talep edilmeyeceği ve ürünlerin geri alınacağı açıklandı.
Toplatılan ürün, 140 gramlık paketlerde satılan ve son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan "MisterChoc" bitter çikolatalı krakerler. Lidl, dünya genelinde 32 ülkede faaliyet gösteriyor ve ürünlerine çevrim içi platformlardan da erişim sağlanabiliyor.