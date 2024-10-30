Marketlerde Meyve ve Sebzelerin Filelere Konmasının Sebebi Sizi Çok Şaşırtacak

Zincir marketlerin sayısının artmasıyla birlikte, sebze ve meyvelerin fileli ağlar içinde satılması yaygınlaşmaya başladı. Eski dönemlerde kese kağıtları veya plastik poşetlerle sunulan bu ürünler, artık daha çok fileli ambalajlarla tüketicilere ulaşıyor. Peki, bu değişimin ardındaki sebep nedir?

Kaynak: Gerçek Gündem

Marketlerde Meyve ve Sebzelerin Filelere Konmasının Sebebi Sizi Çok Şaşırtacak - Resim: 1

Alışverişte tüketici davranışlarına dair yapılan araştırmalar, ilk izlenimin önemini ortaya koyuyor. Ancak bu durum yalnızca insanlar için değil, ürünler için de geçerli. Deneyimli satıcılar, cazip ambalajların ürün satışlarını önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Fileli ambalajlar, ürünlerin daha çekici ve dolayısıyla daha albenili görünmesini sağlıyor.

Ancak filelerin kullanılmasındaki asıl amaç bu değil. Marketler, müşterilerin daha fazla harcama yapmalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Fileli ambalajlar, ürünlerin sepet içinde daha az yer kaplamasına neden oluyor. Bu da müşteriye, sepetinin henüz dolmadığı izlenimini vererek daha fazla alışveriş yapma eğilimini artırıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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