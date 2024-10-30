Marketlerde Meyve ve Sebzelerin Filelere Konmasının Sebebi Sizi Çok Şaşırtacak

Alışverişte tüketici davranışlarına dair yapılan araştırmalar, ilk izlenimin önemini ortaya koyuyor. Ancak bu durum yalnızca insanlar için değil, ürünler için de geçerli. Deneyimli satıcılar, cazip ambalajların ürün satışlarını önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Fileli ambalajlar, ürünlerin daha çekici ve dolayısıyla daha albenili görünmesini sağlıyor.

Ancak filelerin kullanılmasındaki asıl amaç bu değil. Marketler, müşterilerin daha fazla harcama yapmalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Fileli ambalajlar, ürünlerin sepet içinde daha az yer kaplamasına neden oluyor. Bu da müşteriye, sepetinin henüz dolmadığı izlenimini vererek daha fazla alışveriş yapma eğilimini artırıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem