Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal

YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Dünya ceviz üretiminde yıllık 1,5 milyon tonluk üretimiyle Çin ilk sırada yer alırken, onu 750 bin tonla ABD ve 160-180 bin tonla Şili takip ediyor. Türkiye ise 50 bin tonluk üretimiyle oldukça geride kalıyor. Yıllık ceviz tüketiminin 160-170 bin ton seviyesinde olduğu Türkiye, ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılıyor. Ergüder, Türkiye’nin cevizde yüzde 60-65, bademde ise yüzde 80-85 oranında ithalata bağımlı olduğunu belirterek, yerli üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.