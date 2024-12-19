Mantarlar 1 Yıl Boyunca Hiç Bozulmadan Taze Tutmanın Sırrı: Bu Yöntemi Duyan Hemen Uyguluyor

Mantarları bol suyla yıkayın ve içine 3 yemek kaşığı sirke eklediğiniz suda hafifçe haşlayın.

Temiz bir kavanozun dibine karanfil, karabiber ve iki defne yaprağını yerleştirin.

Haşlanan mantarları kavanoza sıkıca doldurun ve üzerine bir defne yaprağı koyun.

Salamura karışımı için, suyun üçte biri kadar sirke, tuz ve suyu karıştırıp hafifçe ısıtın ve tuzun tamamen erimesini sağlayın.

Karışım soğuduktan sonra kavanoza ekleyin ve kapağını sıkıca kapatın.

Mantar turşusu, bir gün içinde tüketilmeye hazır hale gelir.