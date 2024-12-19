Mantarlar 1 Yıl Boyunca Hiç Bozulmadan Taze Tutmanın Sırrı: Bu Yöntemi Duyan Hemen Uyguluyor
Mutfaklarda sıkça kullanılan ve sağlığa pek çok faydası bulunan mantar, doğru yöntemlerle uzun süre taze kalabiliyor. Son yıllarda popüler hale gelen mantar turşusu, hem pratik yapımı hem de eşsiz lezzetiyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mantar turşusu, uygun şekilde saklandığında bir yıl boyunca bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Bu yöntem sayesinde mantarlar hem uzun süre tazeliğini koruyor hem de fermente edilerek bağışıklık sistemini güçlendiren faydalı bir besine dönüşüyor.
MANTAR TURŞUSU NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
500 gram kültür mantarı
5 adet karanfil
5 adet karabiber
3 adet defne yaprağı
1 yemek kaşığı kalın tuz
Yeteri kadar sirke
Mantarları bol suyla yıkayın ve içine 3 yemek kaşığı sirke eklediğiniz suda hafifçe haşlayın.
Temiz bir kavanozun dibine karanfil, karabiber ve iki defne yaprağını yerleştirin.
Haşlanan mantarları kavanoza sıkıca doldurun ve üzerine bir defne yaprağı koyun.
Salamura karışımı için, suyun üçte biri kadar sirke, tuz ve suyu karıştırıp hafifçe ısıtın ve tuzun tamamen erimesini sağlayın.
Karışım soğuduktan sonra kavanoza ekleyin ve kapağını sıkıca kapatın.
Mantar turşusu, bir gün içinde tüketilmeye hazır hale gelir.
SAĞLIĞA FAYDALARI
Fermente edilen mantarlar, sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığını destekler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle de öne çıkar. Mantar turşusu, pratik saklama süresiyle mutfaklarda hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunar.