Makinede Çeken Kıyafetleri Eski Haline Döndüren Tüyo: Meğer Çok Basitmiş

BEYAZ SİRKE VE SAÇ MASKESİ

Beyaz sirke doğal bir çamaşır yumuşatıcısı ve koruyucusudur. Dahası, lekeleri temizler, kirleri arındırır ve ferahlatıcı bir his sağlar.

Bazı giysileri normal boyutuna getirmek için beyaz sirke ile saç maskesi veya saç açıcı kremi karıştırabilirsiniz.

Malzemeler

½ bardak beyaz sirke (125 ml)

¼ bardak saç maskesi (62 ml)

Sıcak su (gerektiği kadar)



İki malzemeyi de sıcak bir kova suda eritin ve giysileri batırın.

Malzemelerin işlemesi için yarım saat bekleyin.

Bundan sonra giysileri yavaş yavaş esnetin.

Bir saat daha suda bırakın ve ardından normalde yıkadığınız gibi yıkayın.



