Makinede Çeken Kıyafetleri Eski Haline Döndüren Tüyo: Meğer Çok Basitmiş
Kış mevsiminin gelmesiyle kazaklar tekrar dolaplardaki yerini aldı. Artık çamaşır makinesinde çeken kazakları kurtarmanın formülü ortaya çıktı. Herkesin evinde bulunan bu malzemelerle çeken kazaklar eski haline dönecek.
Kaynak: Haber Merkezi
En sevdiğin kazağı makineden çıkardığında küçülmüş olduğunu görmekten daha kötü bir şey olamaz! Ama üzülmeyin, artık çeken ve küçülen kıyafetleri çöpe atmanıza gerek yok. Evde hazırlayabileceğin basit karışımlarla kıyafetlerini eski haline döndürebilirsin. Saç kremi, bebek şampuanı, hatta karbonat ve sirke gibi mutfak dolabındaki malzemelerle bile küçük bir mucize yaratabilirsin.
Bu yöntemlerle kıyafetlerinin ömrünü uzatırken, cüzdanına da katkıda bulunabilirsin. Hangi yöntemi deneyeceğine karar vermeden önce, kıyafetinin kumaş türünü göz önünde bulundurmayı unutma. Böylece hem kıyafetine zarar vermez hem de istediğin sonuca ulaşabilirsin.
Çeken giysileri eski haline çeviren 5 yöntem şu şekilde:
SAÇ KREMİ
Saç kremi yünlü giysileri düzeltmek için iyi bir çözümdür. Bu malzeme, normal çamaşır yumuşatıcısı görevi görür ama aynı zamanda giysileri orijinal boyutlarına geri getirir.
Malzemeler
¼ bardak saç kremi (62 ml)
¼ bardak beyaz sirke (tercihe bağlı) (62 ml)
Ilık su (gerektiği kadar)
Saç kremini bir kova ılık suya ekleyin ve giysileri içinde 20 dakika ıslatın.
Bundan sonra, elinizle orijinal boyutuna gelene kadar esnetin.
Suyunu sıkmadan asın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.
Büyütmek istediğiniz giysi bir kazak ise, daha iyi sonuçlar almak için beyaz sirke eklemenizi öneriyoruz.
YUMUŞATICI
Çamaşır yumuşatıcılarının içindeki kimyasal bileşenler önerilmese de çekmiş giysilere çamaşır yumuşatıcısı uygulayarak normal boyutlarına gelmelerini sağlayabilirsiniz.
Malzemeler
1 bardak çamaşır yumuşatıcısı (250 ml)
4 bardak su (1 litre)Çamaşır yumuşatıcısını ılık suya dökün ve çekmiş giysileri bu karışıma batırın.
24 saat bekletikten sonra durulayın.
Suyunu sıkmadan güneşte bırakın ve normal boyutuna gelip gelmediğini görmek için kurumasını bekleyin.
KARBONAT VE SİRKE
Karbonat ve beyaz sirke gündelik yaşamda, ev temizliği alanında birçok şekilde kullanılabilir.
Bunlar doğal çamaşır yumuşatıcısı görevi görür, giysileri korur ve aynı boyutta kalmalarını sağlar.
Malzemeler
2 yemek kaşığı karbonat (20 g)
2 litre sıcak su
1 bardak beyaz sirke (250 ml)
Karbonatı bir litre suya ekleyin ve çözülmesini bekleyin. Bundan sonra eski boyutuna gelmesini istediğiniz giysiyi bu karışıma batırın.
Giysiyi yavaşça esnetin ve bir saat suda bekletin.
Bundan sonra, bir litre suya beyaz sirke ekleyip durulayın.
BEBEK ŞAMPUANI
Bebek şampuanı, pantolonları ve kalın giysileri orijinal boyutlarına getirmek için kullanılabilecek iyi bir alternatiftir.
Daha iyi sonuçlar almak için biraz saç kremi ile karıştırmanızı öneriyoruz.
Malzemeler
¼ bardak bebek şampuanı (62 ml)
3 yemek kaşığı saç kremi (30 g)
Sıcak su (gerektiği kadar)
Bir kovanın dörtte birini ılık su ile doldurun ve sonra bebek şampuanı ile saç kremini ekleyin.
Giysileri 12 saat bu karışımın içinde tutun ve sonra dikkatlice esnetin.
Aşırı suyu sıkın ve kurumaya bırakın.
Eğer giysi çok sert olursa, yumuşatmak için buharlı ütü ile üzerinden geçin.
BEYAZ SİRKE VE SAÇ MASKESİ
Beyaz sirke doğal bir çamaşır yumuşatıcısı ve koruyucusudur. Dahası, lekeleri temizler, kirleri arındırır ve ferahlatıcı bir his sağlar.
Bazı giysileri normal boyutuna getirmek için beyaz sirke ile saç maskesi veya saç açıcı kremi karıştırabilirsiniz.
Malzemeler
½ bardak beyaz sirke (125 ml)
¼ bardak saç maskesi (62 ml)
Sıcak su (gerektiği kadar)
İki malzemeyi de sıcak bir kova suda eritin ve giysileri batırın.
Malzemelerin işlemesi için yarım saat bekleyin.
Bundan sonra giysileri yavaş yavaş esnetin.
Bir saat daha suda bırakın ve ardından normalde yıkadığınız gibi yıkayın.