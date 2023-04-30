Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor

Lezzetli makarna pişirmek için bilmeniz gerekenler! Makarnayı pişirirken işte bilmeniz gereken tüyolar. Gerçek Gündem'in derlediği içerikte; Lezzetli makarna pişirmek için bilinmesi gereken tüyolar paylaşıldı.

Makarnanın lezzetli olması için birkaç tüyo şunlardır:

1. Tuzlu su kullanın: Makarnayı haşlamak için kullanacağınız suya tuz ekleyin. Bu, makarnanın lezzetini artırır.

2. Makarnayı doğru şekilde haşlayın: Makarnayı paket üzerinde belirtilen süre kadar haşlayın ve sürekli karıştırın. Makarna al dente olarak pişirilmelidir, yani hafif çiğ kalmalıdır.

3. Sosu doğru hazırlayın: Sosu hazırlarken taze malzemeler kullanın ve baharatları doğru oranda ekleyin. Sosunuzun kıvamı makarnaya uygun olmalıdır.

4. Makarnayı sosla birlikte pişirin: Haşlanmış makarnayı sosla birlikte birkaç dakika pişirin. Böylece makarna sosu daha iyi emer ve lezzeti artar.

5. Makarnayı doğru şekilde servis edin: Makarnayı servis ederken, üzerine taze otlar veya parmesan peyniri ekleyebilirsiniz. Bu, makarnanın lezzetini artırır.

Bu tüyolar, makarnanızın lezzetli olmasına yardımcı olacaktır. Ancak unutmayın ki, makarna tarifleri kişisel tercihlere göre değişebilir ve kendi damak zevkinize uygun olarak malzemeleri değiştirebilirsiniz.

MAKARNANIN EN LEZZETLİ HALİ

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Makarna pişirirken bilinmesi gereken en lezzetli tarif paylaşıldı. İşte fırında yapılan o tarif.

Malzemeler



-1 paket fırın makarna

Beşamel sos için:

-1 çay bardağı sıvı yağ

-2 yemek kaşığı un

-4 su bardağı süt

-Yarım yemek kaşığı tuz

Üzeri için:

-Rendelenmiş kaşar peyniri

-Tereyağı

Fırında makarna nasıl yapılır? Fırında makarna yapımı

Birinci adım: Önce makarnayı tuzlu suda haşlayın.

İkinci adım: Makarnanız haşlanırken, başamel sosunuzu hazırlamaya başlayın.

Üçüncü adım: Başamel sos için tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte pişirin.

Dördüncü adım: Daha sonra makarnanızı süzüp borcama yerleştirin. Daha sonra beşamel sosu üzerine gezdirin.

Beşinci adım: Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyun.

Altıncı adım: Sonunda ortalarına da bir kaç parça koyun ve 180 derece ısıtılmış fırında yarım saat pişirin.

Yedinci adım: Fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için demlendirin.

Afiyet olsun.