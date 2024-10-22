Makarna İçin Soğuk Su Yöntemi: Pişirme Süresini Yarıya İndiriyor

Yemek blog yazarı Francesca Zani, makarnayı soğuk suya koyarak çok daha kısa sürede al dente dokusuna ulaşabileceğinizi belirtiyor. Bu yöntem, gereksiz su kullanımını azaltmasıyla da dikkat çekiyor. Peki iyi makarna nasıl hazırlanabilir? Püf noktaları nedir? İşte ayrıntıları...

PİŞİRME SÜRESİNİ AZALTIYOR

Zani'ye göre, soğuk suyla makarna pişirmek, mantığa aykırı gibi görünse de mutfak uzmanları Alton Brown ve J. Kenji Lopez-Alt, bu yöntemin pişirme süresini %45’e kadar kısaltabileceğini vurguluyor. Ancak bu yöntemle ilgili bazı dezavantajlar da bulunuyor. Öncelikle, makarnanın al dente kıvamına ulaşması için gereken süreyi hesaplamak zorlaşabiliyor. Çünkü ürün paketindeki süre, genellikle kaynar suya atıldığında geçerli olan süreyi esas alıyor.

HER MAKARNA TÜRÜ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Soğuk su yöntemi kullanıldığında, kaynama anını beklemek ve pişirme süresini periyodik olarak kontrol etmek gerekiyor. Ayrıca bu yöntemin tüm makarna türleri için geçerli olmadığını belirtmekte fayda var. Zani, tortellini veya mantı gibi doldurulmuş yiyeceklerde bu yöntemi tercih etmemek gerektiğini vurguluyor. Taze makarna da soğuk suya eklenmemeli; zira yüksek nişasta içeriği nedeniyle yapışkanlık problemi oluşabiliyor.

Öte yandan, doldurulmadan kurutulmuş makarnalar, soğuk suyla pişirilerek güvenle hazırlanabiliyor. Ancak bu durumda zeytinyağı eklemekten kaçınılması öneriliyor. Böylece makarnalar, kaynar suya ihtiyaç duymadan lezzetli bir şekilde pişirilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi