Lokman Hekim Asırlar Önce Önerdi: Balla Birlikte Tüketen Hastalık Yüzü Görmüyor
Tıp tarihinde, hekimliğin babalarından biri olarak kabul edilen Lokman Hekim'in öğretilerine göre, kalsiyum, çinko ve antioksidanlar açısından zengin olan çörek otu, pek çok sağlık sorununa şifa kaynağıdır.
Kaynak: Haber Merkezi
Çörek otu, özellikle Türk mutfağında hamur işlerinin üzerine serpilerek kullanılır ve solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa karşı faydalıdır.
BAL İLE BİRLİKTE TÜKETİLİNCE FAYDASI 2 KAT ARTIYOR
Çörek otunun, bal ile birleştiğinde anne sütünü artırıcı etkisi olduğu gibi, hafıza zayıflığına karşı da fayda sağladığı bilinmektedir. Aynı zamanda öksürük nedeniyle oluşan boğaz tahrişlerini yatıştırır, romatizmal ağrıların hafiflemesine yardımcı olur ve nefes darlığını giderir.
Diş ağrıları ve iltihapları içinse, çörek otu sirke ile kaynatılıp ağızda gargara şeklinde kullanılabilir.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Çörek otu, sağlık üzerindeki en güçlü etkilerini yağıyla gösterir. Çörek otu yağı, A, C, B1, B6, biotin, niasin ve folik asit gibi vitaminler içerir. Antioksidan, antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri ile bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur. Ayrıca iltihapları önleyerek yara iyileşmesini hızlandırır.
KÖTÜ KOLESTEROL DÜŞMANI
Kan basıncını, kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürme konusunda da etkili olan çörek otu, nörolojik hastalıkların riskini azaltır ve cinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır. Özellikle içerdiği timokinon bileşiği ile kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olur, bu nedenle kanserle mücadelede önemli bir besin kaynağıdır.
YAĞI CİLDE BÜYÜK YARAR SAĞLIYOR
Çörek otu yağı, cilt problemleriyle mücadelede de önemli bir yardımcıdır. Egzama, sedef hastalığı, akne ve vitiligo gibi cilt pigmentasyon sorunlarına iyi gelir, cilt hücrelerini yenileyerek lekeleri giderir. Ayrıca, alerjik burun tıkanıklığı veya akıntısını hafifletir.
BÖBREKLERİ KORUYOR
Böbrek sağlığı üzerinde de koruyucu etkisi olan çörek otu, böbrek taşlarının boyutlarını küçültür ve taşların vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Yapılan araştırmalar, çörek otu yağının hipertansiyonu düşürmeye de katkı sağladığını göstermektedir. Başka bir çalışma ise, çörek otu yağı tüketen kişilerin kötü kolesterol düzeylerinde önemli bir azalma gözlemiş ve bu durum sağlık açısından faydalı sonuçlar yaratmıştır.
Ancak, her doğal ürün gibi çörek otunun da aşırı tüketimi zararlı olabilir. Fazla miktarda tüketildiğinde böbrek ve karaciğer sağlığına zarar verebilir. Ayrıca, çörek otuna karşı alerjisi olanların ve hamilelerin tüketmeden önce bir uzmana danışmaları önemlidir.