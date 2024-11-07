Lokman Hekim Asırlar Önce Önerdi: Balla Birlikte Tüketen Hastalık Yüzü Görmüyor

KÖTÜ KOLESTEROL DÜŞMANI

Kan basıncını, kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürme konusunda da etkili olan çörek otu, nörolojik hastalıkların riskini azaltır ve cinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır. Özellikle içerdiği timokinon bileşiği ile kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olur, bu nedenle kanserle mücadelede önemli bir besin kaynağıdır.

YAĞI CİLDE BÜYÜK YARAR SAĞLIYOR

Çörek otu yağı, cilt problemleriyle mücadelede de önemli bir yardımcıdır. Egzama, sedef hastalığı, akne ve vitiligo gibi cilt pigmentasyon sorunlarına iyi gelir, cilt hücrelerini yenileyerek lekeleri giderir. Ayrıca, alerjik burun tıkanıklığı veya akıntısını hafifletir.