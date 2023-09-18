Lokantacılar bu işi iyi biliyor! Patatesi çıtır çıtır yapıyor! Kızartma yağına 1 kaşık koyun yeter

Patates sevenlerin vazgeçilmezi olan çıtır patates, kızartma severlerin en sevdiği atıştırmalıklardan biridir. Ancak, çıtır çıtır kızarmış patatesler yapmak her zaman kolay değildir. Neyse ki, birkaç tüyo ile herkes evde mükemmel çıtır patatesler yapabilir.

İlk tüyo, kızartma yağına sadece bir kaşık koymaktır. Fazla yağ, patateslerin kızarmasını engelleyebilir ve ayrıca sağlığımızı da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, kızartma yağına eklenen bir tatlı kaşığı elma sirkesi de patateslerin çıtır çıtır kızarmasını sağlar. Elma sirkesi, yağın sıcaklığını düşürerek patateslerin daha yavaş pişmesini sağlar ve aynı zamanda patateslerin rengini de korur.

İkinci tüyo, patatesleri doğru şekilde kesmektir. Patatesleri ince dilimler halinde kesmek, kızartma işlemini hızlandırır ve patateslerin daha çıtır olmasını sağlar. Ayrıca, patatesleri kesmeden önce soğuk suya batırmak da patateslerin daha çıtır olmasını sağlar.

Üçüncü tüyo, patatesleri önceden haşlamaktır. Patatesleri önceden haşlamak, kızartma süresini kısaltır ve patateslerin daha çıtır olmasını sağlar. Ancak, haşlama işlemi sırasında patatesleri çok fazla pişirmemeye dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde, patatesler gevrekliğini kaybedebilir.

Son olarak, patatesleri kızartmadan önce iyice kurulamak gerekir. Islak patatesler, yağın sıcaklığını düşürür ve patateslerin daha uzun sürede pişmesine neden olur. Ayrıca, ıslak patatesler daha az çıtır olur.

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI TARİFİ

Patates kızartması, dünya genelinde en sevilen atıştırmalıklardan biridir. Hem lezzetli hem de pratik olması nedeniyle birçok evde sık sık yapılmaktadır. Haberturk.com'da yer alan bir içerikte; Çıtır çıtır patates kızartması yapmaya yarayan tarif paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

- Patates (İstenilen miktarda)

- Tuz

- Sıvı yağ

Yapılışı

1. Patatesler soyulmadan önce, çamuru yıkanarak temizlenir.

2. Ardından kabukları soyularak, istenilen şekilde doğranır. Eğer patateslerin nişastasından arınmasını istiyorsanız, doğradıktan sonra suyun içinde bekletebilirsiniz.

3. Doğranan patatesler süzgeç yardımıyla suyu alınarak kâğıt havluyla kurulanır.

4. Kızgın yağa atılarak 6 ila 7 dakika kızartılır. Patateslerin kızarması için yeterli zamanı vermek önemlidir. Ancak çok fazla kızartırsanız, patatesler yanabilir.

5. Kızaran patatesler süzgeç yardımıyla ocaktan alınır ve 10 dakika soğumaya bırakılır.

6. Yağ tekrar kızgınlaştırılır ve soğuyan patatesler yağın içine atılır. İyice kızarana kadar pişirilir.

7. Kızaran patatesler tekrar süzgeç yardımıyla yağdan alınır ve kağıt havlu üzerine konularak fazla yağı alınır.

8. Patates kızartması servise hazırdır.

Afiyet Olsun!

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz patates kızartması tarifi ile lezzetli bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Ancak unutmayın, fazla tuzlu veya yağlı yiyecekler sağlığınız için zararlı olabilir. Bu nedenle, patates kızartması gibi yiyecekleri ölçülü tüketmeye özen gösterin.

Kaynaklar: Gercekgundem.com, Haberturk.com, Youtube.com