Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor!

uskuphaber.com sitesinde yer alan bir içerikte yüzde oluşan kıl ve tüylenme sorunu için ilginç bir yöntem paylaşıldı.

Limon genelde faydalıdır. Şeker ise birçok kişi tarafından zararlı olarak kabul edilir. Limon + şeker birleşiminden ise süper faydalar sağlanabiliyormuş.

Uzmanların birçoğu bu yöntemi biliyor olsa da kimseyle paylaşmıyor.

Limon ve şeker karışımı yüzdeki tüyleri temizlemek için etkili bir yöntemdir. Bir limonun suyunu bir kaseye sıkın ve içine bir yemek kaşığı şeker ekleyin. Karışımı yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin. Sonra ılık suyla durulayın. Bu işlemi haftada iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Uygulamayı haftada 2 kez denemeniz durumunda yüzünüzdeki tüylerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Aynı karışımın farklı bir uygulama şekli daha bulunuyor.

Milliyet.com.tr sitesinde yer alan içerikte yer alan karışım önerisi ise şöyle;

Malzemeler: 1 su bardağı şeker, 1/4 su bardağı limon suyu, 1/4 su bardağı su. Yaygın olarak "ağda" olarak bilinen bu teknik, kıl yoğunluğunu azaltma kabiliyeti nedeniyle popülerdir.

Karışımı ocağa koyun ve yavaş yavaş kaynatın. Karıştırın ve karışımın yanmadığından veya tencereye yapışmadığından emin olun. Kullanmadan önce karışımın soğumasını bekleyin.

YÜZDEKİ İSTENMEYEN TÜYLERİN OLUŞMA NEDENİ

Uzmanlar yüzdeki istenmeyen tüylerin sık sık oluşmasının altında yatan nedenlerle ilgili de bilgi paylaştılar. Yüzdeki tüylerin oluşmasının birçok sebebi olabilir. Bunlar arasında genetik faktörler, hormonal dengesizlikler, polikistik over sendromu, ilaç kullanımı, stres gibi durumlar sayılabilir.

BESLENME DE DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Öte yandan çokça tükettiğimiz besinlerle ilgili de uyarı yapıldı. Milliyet.com.tr'de aktarılanlara göre; Hamur işinin zararlarına dikkat çekildi. Geçtiğimiz ay yapılan bir araştırmaya göre kadınların yarısından fazlası aşırı tüylenmeden korkuyor. Araştırmalar hamur işlerinin tüylenmeye neden olduğunu gösteriyor.