Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri

7. Limon ağaçlarının meyveleri oldukça besleyicidir ve C vitamini bakımından oldukça zengindir.

Ayrıca, limon suyu da birçok faydalı özelliğe sahiptir ve sağlık için oldukça faydalı bir içecek olarak bilinir.

8. Limon ağaçları, genellikle sıcak ve güneşli iklimleri tercih ederler. Ancak, aşırı sıcaklardan korunmaları gerektiği için gölgeli bölgelerde de yetiştirilebilirler.

9. Limon ağaçları, kuraklığa oldukça dayanıklı bitkilerdir ve sulama konusunda oldukça dikkatli olunmaları gerekmez.

10. Limon ağaçları, genellikle zararlı böcekler ve hastalıklara karşı dirençlidirler. Ancak yine de düzenli bakım ve kontrol gerektiren bitkilerdir.