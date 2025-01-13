Lekesiz Cam Temizliği İçin Etkili Yöntem: Evde Hazırlanabilen Formül ile Sürekli Cam Silme Derdine Son

Cam yüzeylerin hızla leke tutmasının başlıca sebepleri arasında su buharı, toz, el izleri ve kullanılan temizlik ürünleri bulunuyor. Kimyasal temizlik malzemelerinin camda bıraktığı kalıntılar, lekelerin oluşmasına neden olabiliyor. Ayrıca bazı temizlik ürünleri, camlarda ince bir tabaka bırakır, bu da toz ve kirin yüzeye daha kolay yapışmasına yol açar.