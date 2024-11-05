Lavabo Tıkanıklığı İçin 1 Pet Şişe Yeterli: Usta Çağırmaya Gerek Yok! İşte En Kolay Yöntem

PET ŞİŞE İLE TIKANIKLIK NASIL AÇILIR?

Lavabonuzdaki su yavaş akıyorsa veya tamamen tıkandıysa, hemen bir ustaya başvurmadan önce sadece 1,5 litrelik bir plastik şişe yardımıyla durumu kendiniz çözebilirsiniz.

Şişeyi ortadan ikiye kesin ve yalnızca kapaklı üst kısmını kullanın. Kesilmiş ucunu lavabo giderine yerleştirin ve biraz su birikmesini bekleyin.

Ardından, şişeyi aşağı yukarı hareket ettirerek adeta bir pompa gibi kullanın. Bu işlemi birkaç kez tekrarladığınızda tıkanıklığın hızla açıldığını göreceksiniz. Son olarak lavabonuzu sıcak su ile durulamak tıkanıklık sonrası temizliği tamamlamanıza yardımcı olacaktır.