Lavabo Tıkanıklığı İçin 1 Pet Şişe Yeterli: Usta Çağırmaya Gerek Yok! İşte En Kolay Yöntem
Mutfakta sıkça karşılaşılan boru tıkanıklıkları, birçok kişi için büyük bir sorun oluşturuyor. Ancak bu sorun için sadece 1 pet şişe yetiyor. İşte o formül...
Kaynak: Haber Merkezi
Lavaboya kaçan yemek artıkları ve yağ tabakaları zamanla boruları tıkayarak suyun akışını engelliyor. Ancak, plastik bir şişeyle yapılabilecek basit bir yöntem sayesinde tıkanıklıklardan kolayca kurtulmak mümkün. İşte beklenen formül...
PET ŞİŞE İLE TIKANIKLIK NASIL AÇILIR?
Lavabonuzdaki su yavaş akıyorsa veya tamamen tıkandıysa, hemen bir ustaya başvurmadan önce sadece 1,5 litrelik bir plastik şişe yardımıyla durumu kendiniz çözebilirsiniz.
Şişeyi ortadan ikiye kesin ve yalnızca kapaklı üst kısmını kullanın. Kesilmiş ucunu lavabo giderine yerleştirin ve biraz su birikmesini bekleyin.
Ardından, şişeyi aşağı yukarı hareket ettirerek adeta bir pompa gibi kullanın. Bu işlemi birkaç kez tekrarladığınızda tıkanıklığın hızla açıldığını göreceksiniz. Son olarak lavabonuzu sıcak su ile durulamak tıkanıklık sonrası temizliği tamamlamanıza yardımcı olacaktır.
KARBONAT VE SİRKE İKİLİSİ
Boruların sık sık tıkanmasını önlemek için haftada bir kez karbonat ve sirke karışımıyla bakım yapabilirsiniz.
Bir miktar karbonatı lavabo giderine dökün ve ardından üzerine sıcak sirke ekleyin. Bu karışımı birkaç dakika beklettikten sonra gideri sıcak suyla iyice durulayın. Bu işlem, boru duvarlarına yapışan yağları çözer ve suyun daha kolay akmasını sağlar.