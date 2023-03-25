Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor

Lezzetli pilav tarifi bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Klasik pilav tariflerinden farklı harika bir tarifi şimdi sizlerle paylaşacağız.

DÜDÜKLÜ TENCEREDE PİLAV NASIL PİŞİRİLİR?

Pilav, düdüklü tencerede çok daha farklı pişiriliyor. Hem daha lezzetli oluyor hem de asla lapa olmuyor. İşte klasik pilav tariflerinden çok farklı olan düdüklü tencerede pilav tarifi.

Gerekli malzemeler:

İki su bardağı pirinç

Arpa şehriye (miktarını pirincinize göre ayarlayabilirsiniz. )

İki buçuk yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

İki su bardağı tavuk suyu (tavuk suyu yok ise damak zevkinize göre bir buçuk yada iki tablet tavuk suyu kullanabilirsiniz. )

Tuz

HAZIRLANIŞI:

İlk önce pirinçleri bir kapta sıcak olmayan normal musluk suyu ile yıkayıp iyice suyunu süzüyoruz ve beklemeye alıyoruz. Daha sonra düdüklü tencereye tereyağı ve sıvı yağı koyup eridikten sonra arpa şehriyeyi güzelce kavuruyoruz. Kavrulan şehriyenin üzerine suyunu iyice süzdüğümüz pirinçleri ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz.

Bu aşamada pirinçlerin iyice kavrulması çok önemli pirinçlerin rengi değişene kadar kavuralım. Pirinçler kavrulduktan sonra üzerine tavuk suyunu ekleyip karıştırıyoruz (eğer tablet tavuk suyu kullanacaksınız tabletleri pilava ekleyeceğiniz suyun içinde eritip öyle ekleyin aksi takdirde topaklanma yapıyor. )ve tuzunu ekleyip karıştırıp düdüklünün ağzını kapatıyoruz.

(Bu arada pirince ekleyeceğimiz su yada tavuk suyu da soğuk olmalı ). Bu aşamada düdüklünün düğmesi yukarıda ve tencere ocağımızın en küçük gözünde olmalı. İlk etapta ocağın altını en son ayarda açıyoruz ve pilav kaynadığında (kaynadığında düdüklünüz ses çıkaracaktır. )Düdüklünün düğmesini aşağı indirip ocağın altını en sonuna kadar kısıyoruz ve hemen saatimize bakıp 5 en fazla 6 dakika sonra ocağın altını kapatıyoruz.

Düdüklünün havası çıkana kadar pilavımızı dinlendiriyoruz. Bu tarifin püf noktası bire bir ölçü kullanmak (bir bardak pirince bir bardak su gibi ), verilen süreye uymak ve en küçük ocakta pişirmektir. Bu kurallara uyduğunuz sürece pilavınızın tutmama gibi bir riski yok. Tane tane pilavınız hazır.

Kaynak: Nefisyemektarifleri.com - Derleme: Gerçek Gündem