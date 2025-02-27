Lahana Haşlamadan Sarma Yapmanın Pratik Yöntemi! Haşlama Derdine Son

Sosyal medyada popüler hale gelen bu yöntemde tek yapılması gereken, lahanayı bütün halde derin dondurucuya koyup bir gece bekletmek. Donan lahana çözüldüğünde yaprakları kendiliğinden yumuşuyor ve haşlama işlemine gerek kalmadan kolayca sarma yapmaya uygun hale geliyor. Bu yöntem, hem pratikliğiyle hem de zamandan tasarruf sağlamasıyla dikkat çekiyor.

BESİN DEĞERİNİ KORUYOR, BULAŞIK DERDİNİ AZALTIYOR

Kaynar suda haşlama sırasında lahana yaprakları yumuşarken vitamin kaybı yaşanabiliyor. Dondurarak yumuşatma yöntemi ise lahananın besin değerini koruyarak daha sağlıklı bir sonuç sunuyor. Ayrıca, haşlama işlemi için tencere kullanmaya gerek kalmadığından mutfakta ekstra bulaşık çıkarmıyor.