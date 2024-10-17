Kuzen Evliliği Resmen Yasaklanıyor: Hükümet Harekete Geçti
İsveç’te kuzen evliliklerinin yasaklanması tartışmaları hız kazanıyor. İngiltere’de yayınlanan The Spectator dergisinde İsveç’teki kuzen evlilikleri ve bunların yarattığı risklerle ilgili bir makale yayınlanmasının ardından, hükümetin bu konuda adım atacağı belirtiliyor.
Kaynak: Odatv
İsveç’te uzun yıllardır yasal olan kuzen evlilikleri, göçmen toplulukların artmasıyla birlikte son dönemde daha yaygın hale gelmiş durumda. Bunun üzerine hükümet, gelecek yıl kuzen evliliklerini yasaklamak için bir yasa tasarısı hazırlıyor. İsveç’in komşusu Norveç, geçtiğimiz yaz bu yasağı hayata geçirmişti ve Danimarka’nın da aynı yolu izleyebileceği konuşuluyor.
GÖÇMEN KÖKENLİLER TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ
İsveç’te bu konunun gündeme gelmesinde, göçmen kökenli siyasetçiler ve kamuoyunun etkisi büyük. İran doğumlu eski milletvekili Hanif Bali, kuzen evliliklerine karşı çıkan ilk isimlerden biri oldu ve yasal değişiklik yapılması için çaba gösterdi. Ancak İsveç’in en büyük muhalefet partisi olan Sosyal Demokratlar, bu fikre olumsuz yaklaşarak, bu evliliklerin yoğun olarak görüldüğü göçmenlerden gelen oyları kaybetmek istemediği yönünde eleştiriler aldı.
SADECE SAĞLIK RİSKLERİ DEĞİL, ORGANİZE SUÇ TEHLİKESİ
İsveç’te kuzen evliliklerine karşı getirilecek yasağın sadece sağlık risklerine dayanmadığı, aynı zamanda organize suçla mücadele amacı taşıdığı ifade ediliyor. Çocuklarda kalp kusurları ve gelişimsel bozukluklar gibi riskler taşıyan bu evliliklerin, ayrıca aile içi bağlılıkları kuvvetlendirdiği ve suç çetelerinin yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.
İsveç, şiddet yanlısı çete faaliyetleriyle mücadele ederken, kuzen evliliklerinin bu yapılar üzerindeki etkisini de göz önünde bulunduruyor. 2022'de liberal-muhafazakâr bir hükümetin seçilmesinin ardından, çetelere karşı mücadele hız kazanmıştı. Yetkililer, bu yasağın uzun vadede organize suç faaliyetlerini zayıflatabileceğini düşünüyor.
AKRABA BAĞLARI DEVLET SİSTEMİNE SIZIYOR
İsveç polisinin uyarılarına göre, suç çetelerine bağlı akrabaların hükümet kurumlarına sızdığı tespit edildi. Bu kişilerin genellikle aile bağları aracılığıyla devlet mekanizmalarına erişim sağladığı ve yasaları ihlal ederek adalet sistemine müdahale etmeye çalıştığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz hafta, Uppsala’da bir belediye müdürü, suç çeteleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle görevden alındı. İsveç polisinden Martin Valfridsson, bu tür sızma girişimlerinin artarak devam ettiğini belirtti.
LİBERAL DEMOKRASİYE TEHDİT
Harvard Üniversitesi’nden Joseph Henrich, kuzen evliliklerinin yalnızca aile yapısını değil, toplumun yapısını da yeniden şekillendirdiğini öne sürüyor. Avrupa’da bu tür evlilikler azaldıkça bireyselliğin arttığını ifade eden Henrich, Batı toplumlarında kilisenin bu tür birlikteliklere baskı yapmasının, bireyler arasındaki iş birliği ve yurttaşlık sorumluluğu gibi değerlerin gelişmesine katkıda bulunduğunu vurguluyor.
İsveç’te kuzen evliliklerine yönelik olası yasağın, sadece sağlık sorunlarıyla değil, aynı zamanda demokrasinin ve hukuk düzeninin korunmasıyla da ilgili olduğu belirtiliyor.