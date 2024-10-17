Kuzen Evliliği Resmen Yasaklanıyor: Hükümet Harekete Geçti

SADECE SAĞLIK RİSKLERİ DEĞİL, ORGANİZE SUÇ TEHLİKESİ

İsveç’te kuzen evliliklerine karşı getirilecek yasağın sadece sağlık risklerine dayanmadığı, aynı zamanda organize suçla mücadele amacı taşıdığı ifade ediliyor. Çocuklarda kalp kusurları ve gelişimsel bozukluklar gibi riskler taşıyan bu evliliklerin, ayrıca aile içi bağlılıkları kuvvetlendirdiği ve suç çetelerinin yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.

İsveç, şiddet yanlısı çete faaliyetleriyle mücadele ederken, kuzen evliliklerinin bu yapılar üzerindeki etkisini de göz önünde bulunduruyor. 2022'de liberal-muhafazakâr bir hükümetin seçilmesinin ardından, çetelere karşı mücadele hız kazanmıştı. Yetkililer, bu yasağın uzun vadede organize suç faaliyetlerini zayıflatabileceğini düşünüyor.