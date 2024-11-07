Kuruyemişlerde Gizli Tehlike: Resmen Zehre Dönüşüyor

ANTEP FISTIĞI VE AFLATOKSİN TEHLİKESİ

Lezzeti ve besin değeriyle öne çıkan Antep fıstığı da risk taşıyan kuruyemişler arasında. Yanlış saklama ve üretim koşullarında aflatoksin üretebilen Antep fıstığı, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus gibi küflerin etkisiyle toksin oluşturabilir. Bu toksinler karaciğer kanseri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

EVDE SAKLAMA KOŞULLARININ ÖNEMİ

Türkiye’de ve dünyada gıda güvenliği standartları kapsamında kuruyemişlerdeki aflatoksin seviyeleri sıkı şekilde kontrol edilse de, evde uygun saklama büyük önem taşır. Antep fıstığının serin, kuru ve hava almayan kaplarda muhafaza edilmesi, aflatoksin riskini önemli ölçüde azaltır.

Kuruyemiş tüketiminin sağlık açısından olumlu etkileri olsa da, doğru saklama ve ölçülü tüketim kritik öneme sahiptir. Alerji ya da diğer sağlık sorunları yaşayanların, kuruyemiş tüketiminde doktor tavsiyesi alması önerilir.