Kuruyemişlerde Gizli Tehlike: Resmen Zehre Dönüşüyor
Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan kuruyemişler, içerdiği zengin besin değerleriyle bilinirken, bazı durumlarda sağlık riskleri de taşıyabilir. Dubai çikolatasıyla ilgili yapılan uyarıların ardından, uzmanlar kuruyemişlerdeki tehlikelere dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuruyemişlerin başlıca zararı, uygun olmayan koşullarda aflatoksin üretmesi. Ancak bu, tek tehlike değil; bazı kuruyemişler bilinçsizce tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
ALERJİK REAKSİYONLAR VE AFLATOKSİN RİSKİ
Yer fıstığı, alerjiye en sık neden olan kuruyemişler arasında yer alıyor. Basit cilt döküntülerinden anafilaktik şoka kadar değişebilen bu alerjik reaksiyonlar, ciddi sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, uygun olmayan saklama koşullarında yer fıstığı, Aspergillus flavus mantarının ürettiği ve karaciğer hasarı ile kansere yol açabilen aflatoksinle kontamine olabilir.
BÖBREK VE SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER
Kaju fıstığı, yüksek oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı oluşumuna yatkınlığı artırabilir. Brezilya cevizi ise aşırı selenyum içeriğiyle dikkat çekiyor. Fazla tüketimi, mide bulantısı, saç dökülmesi ve sinir sistemi sorunlarına neden olabilen selenoz riskini beraberinde getiriyor.
KAVRULMA SIRASINDA OLUŞAN TRANS YAĞLAR
Kavrulmuş ve tuzlu kuruyemişler, yüksek sıcaklıklarda trans yağ oluşumuna sebep olabilir. Yüksek sodyum içeriği ise hipertansiyon ve kalp hastalıkları riskini artırır.
ANTEP FISTIĞI VE AFLATOKSİN TEHLİKESİ
Lezzeti ve besin değeriyle öne çıkan Antep fıstığı da risk taşıyan kuruyemişler arasında. Yanlış saklama ve üretim koşullarında aflatoksin üretebilen Antep fıstığı, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus gibi küflerin etkisiyle toksin oluşturabilir. Bu toksinler karaciğer kanseri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
EVDE SAKLAMA KOŞULLARININ ÖNEMİ
Türkiye’de ve dünyada gıda güvenliği standartları kapsamında kuruyemişlerdeki aflatoksin seviyeleri sıkı şekilde kontrol edilse de, evde uygun saklama büyük önem taşır. Antep fıstığının serin, kuru ve hava almayan kaplarda muhafaza edilmesi, aflatoksin riskini önemli ölçüde azaltır.
Kuruyemiş tüketiminin sağlık açısından olumlu etkileri olsa da, doğru saklama ve ölçülü tüketim kritik öneme sahiptir. Alerji ya da diğer sağlık sorunları yaşayanların, kuruyemiş tüketiminde doktor tavsiyesi alması önerilir.