Kurutma Makinesinde Bu Hataya Düşen Yandı: En Sevdiğiniz Kıyafeti Çöp Halde Bulabilirsiniz

En sevdiğiniz gömlek ya da tişörtü çamaşır kurutma makinesinden çıkardığınızda küçüldüğünü fark etmek can sıkıcı olabilir. Özellikle pamuk, keten, denim ve yün gibi hassas kumaşlar, yüksek sıcaklıklara veya hızlı döngülere maruz kaldığında kolayca çekme yapabilir. Peki, kurutma makinesinde kıyafetlerin küçülmesini önlemek için ne yapabilirsiniz? İşte giysilerinizin ilk günkü formunu korumasına yardımcı olacak bazı etkili ipuçları...

KUMAŞ ETİKETLERİNİ GÖZARDI ETMEYİN

Her giysi, üzerinde kumaş türüne göre özel bakım talimatlarını içeren bir etiketle gelir. Kıyafetlerinizi yıkamadan önce bu etiketleri dikkatlice inceleyin. Bazı giysiler yalnızca kuru temizleme gerektirirken, özellikle pamuk ve keten gibi kumaşlar çekme eğilimindedir ve soğuk suda yıkanmaları daha uygundur. Etiket talimatlarına uygun hareket etmek, kıyafetlerin çekmesini en baştan önleyebilir.