Kurutma Makinesinde Bu Hataya Düşen Yandı: En Sevdiğiniz Kıyafeti Çöp Halde Bulabilirsiniz
Çamaşır makinesinden çıkarılan kıyafetler, sonrasında kurutma makinesinde kurutulabiliyor. Ancak bu detaya dikkat etmezseniz en sevdiğiniz kıyafetlerinizden ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
En sevdiğiniz gömlek ya da tişörtü çamaşır kurutma makinesinden çıkardığınızda küçüldüğünü fark etmek can sıkıcı olabilir. Özellikle pamuk, keten, denim ve yün gibi hassas kumaşlar, yüksek sıcaklıklara veya hızlı döngülere maruz kaldığında kolayca çekme yapabilir. Peki, kurutma makinesinde kıyafetlerin küçülmesini önlemek için ne yapabilirsiniz? İşte giysilerinizin ilk günkü formunu korumasına yardımcı olacak bazı etkili ipuçları...
KUMAŞ ETİKETLERİNİ GÖZARDI ETMEYİN
Her giysi, üzerinde kumaş türüne göre özel bakım talimatlarını içeren bir etiketle gelir. Kıyafetlerinizi yıkamadan önce bu etiketleri dikkatlice inceleyin. Bazı giysiler yalnızca kuru temizleme gerektirirken, özellikle pamuk ve keten gibi kumaşlar çekme eğilimindedir ve soğuk suda yıkanmaları daha uygundur. Etiket talimatlarına uygun hareket etmek, kıyafetlerin çekmesini en baştan önleyebilir.
SOĞUK SU VE NAZİK YIKAMA DÖNGÜLERİNİ TERCİH EDİN
Sıcak suyla yıkamak kumaş liflerinin birbirine sıkışmasına neden olarak küçülmeye yol açabilir. Bunun yerine soğuk su ile nazik bir yıkama döngüsü seçin. Çamaşır makinesinde “hassas” veya “nazik” ayarını kullanmak, giysilerinizin formunu korumasına katkı sağlar. Özellikle ağır ve hızlı döngülerden kaçınarak daha uzun ömürlü kullanım sağlayabilirsiniz.
DÜŞÜK ISI VEYA HAVA KURUTMASINA YÖNELİN
Kurutma işlemi sırasında yüksek sıcaklık kullanmak, kıyafetlerin çekmesine sebep olabilir. Düşük ısıda kurutma veya hava ile kurutma seçenekleri ise kıyafetlerin orijinal formunu korur. Etiket talimatlarını dikkate alarak uygun sıcaklıkta ve sürede kurutma yapmak, kumaşın dayanıklılığını artırır ve çekme riskini azaltır.
AŞIRI KURUTMAKTAN KAÇININ
Kıyafetlerinizi kurutma makinesinde uzun süre bırakmak, aşırı kuruma ve liflerin büzülmesine yol açabilir. Pamuklu veya yünlü kıyafetler özellikle yüksek sıcaklıkta aşırı kurutmaya karşı hassastır. Kurutma süresini kısa tutmak ve düşük ısı kullanmak, giysilerinizin hem formunu hem de yumuşaklığını korur.
HAVA İLE KURUTMAYI DENEYİN
Kıyafetlerinizin çekmesini engellemenin en doğal yolu, onları hava ile kurutmaktır. Kurutma makinesi yerine kıyafetlerinizi açık havada veya iç mekanda askıya asarak kurutmak, liflerin daha az aşınmasını sağlar ve kıyafetlerinizin daha uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur.