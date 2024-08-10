Kuru Dağdan Orman Yarattı: 20 Yılın Emeği, Her Yıl Oluk Oluk Ceviz Akıyor

İstanbul’dan Hakkâri Yüksekova’ya yerleşti. Çorak ve kuru dağa 700 adet ceviz fidanı dikti. Dağı yeşerten girişimci, oluk oluk ceviz almaya başladı.

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Kuru Dağdan Orman Yarattı: 20 Yılın Emeği, Her Yıl Oluk Oluk Ceviz Akıyor - Resim: 1

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Abdurrahman Yılmaz isimli çiftçi, kuru dağı 20 yıl içinde cevizli vadiye dönüştürülmesiyle herkes tarafından kahraman ilan edildi.
İlçenin Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşayan Abdurrahman Yılmaz isimli çiftçi, 20 yıl önce İstanbul'dan köyüne döndüğünde her yer kupkuru ve yaşanmaz bir durumdaydı. Köyüne yerleşmesiyle kuru olan dağa Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde getirdiği 700'den fazla ceviz fidanı dikmeye başladı.

Kaynak: İHA

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