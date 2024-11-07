Kurşun Kalemlerdeki Harf ve Rakamlar Bakın Ne Anlama Geliyormuş
Hepimizin çocukluğundan beri kullandığı kurşun kalemler, üzerindeki sayılar ve harfler sayesinde farklı özelliklere sahip olabiliyor. Peki, bu sayılar ve harfler tam olarak ne anlama geliyor? İşte kurşun kalemin üzerinde bulunan harf ve rakamların anlamları...
Kaynak: Haber Merkezi
Hepimizin yıllardır kullandığı kurşun kalemler, üzerindeki sayılar ve harfler sayesinde farklı özelliklere sahip olabiliyor. Kurşun kalemlerin üzerinde sıklıkla karşılaştığımız B, H ve F harfleri, kalemin sertlik veya yumuşaklık derecesini belirtir.
B (Black): İngilizcede "siyah" anlamına gelen B harfi, yumuşak ve koyu uçlu kalemleri temsil eder. B harfinin yanındaki sayı büyüdükçe, kurşun o kadar yumuşak ve koyu olur. Örneğin, 6B kalem, 2B kalemden daha yumuşak ve daha koyu bir iz bırakır.
H (Hard): İngilizcede "sert" anlamına gelen H harfi ise sert ve açık uçlu kalemleri ifade eder. H harfinin yanındaki sayı büyüdükçe, kurşun o kadar sert ve açık renkli olur. Mimaride ve teknik çizimlerde sıklıkla kullanılan 9H gibi kalemler, bu gruba örnek olarak verilebilir.
F: "Fine" yani "ince" anlamına gelen F, hem H hem de B özelliklerinin ortasında yer alan, orta sertlikteki kalemleri ifade eder. İnce çizgiler için idealdir.
SAYILAR NE ANLAMA GELİYOR?
Harflerin yanı sıra, yanlarındaki sayılar da kalemin sertlik veya yumuşaklık derecesini belirlemede önemli bir rol oynar. Sayı büyüdükçe, B harfi için yumuşaklık, H harfi için ise sertlik artar. Farklı sertlik derecelerindeki kalemler, farklı amaçlar için kullanılır.
Örneğin:
2B: Okulda günlük not almak, çizim yapmak için idealdir.
6B: Sanatsal çizimlerde, gölgelendirmelerde kullanılır.
9H: Teknik çizimlerde, şablonlarda ve düz çizgilerde kullanılır.