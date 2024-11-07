Kurşun Kalemlerdeki Harf ve Rakamlar Bakın Ne Anlama Geliyormuş

H (Hard): İngilizcede "sert" anlamına gelen H harfi ise sert ve açık uçlu kalemleri ifade eder. H harfinin yanındaki sayı büyüdükçe, kurşun o kadar sert ve açık renkli olur. Mimaride ve teknik çizimlerde sıklıkla kullanılan 9H gibi kalemler, bu gruba örnek olarak verilebilir.