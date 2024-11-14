Kur'an-ı Kerim'de Cennet Meyvesi Olarak Geçiyor: 1 Tanesi Binbir Derde Derman Oluyor

Tam bir vitamin deposu olan nar, kalp sağlığını destekleyen omega-5 yağı içeriğiyle uzun yaşamın sırrını sunarken ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiler barındırıyor. Narın güçlü antioksidan etkisi sayesinde kanserle mücadelede de etkili bir rol oynadığı biliniyor.

TÜRKİYE'DE 15'TEN FAZLA ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Nar, kışın vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak, Türkiye’deki çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Ülkemizde 15’ten fazla farklı türü bulunan bu besin, Anadolu topraklarında binlerce yıldır tüketilen ve sağlığa katkılarıyla bilinen geleneksel bir lezzet. Hititlerden bu yana kullanılan nar, sadece lezzetli değil, aynı zamanda uzun ömür ve sağlıklı yaşam arayışında başvurulan güçlü bir antioksidan kaynağı.

OMEGA-5 ZENGİNİ

Nar, 124 farklı fitokimyasal madde içerdiği bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş olup protein, karbonhidrat, kalsiyum, fosfor, demir gibi temel mineraller ile B1, B2 ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Özellikle kabuğunda yer alan ve meyveye antioksidan, antimutajenik ve antibakteriyel özellikler kazandıran bileşenler, narı eşsiz kılmaktadır.