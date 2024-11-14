Kur'an-ı Kerim'de Cennet Meyvesi Olarak Geçiyor: 1 Tanesi Binbir Derde Derman Oluyor
Kış aylarının gelmesiyle birlikte pazar, market ve manav tezgahlarında yerini alan nar, Kur'an-ı Kerim'de cennet meyvesi olarak zikredilmesiyle birlikte vücut sağlığına sağladığı faydalarla da binbir derde şifa oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tam bir vitamin deposu olan nar, kalp sağlığını destekleyen omega-5 yağı içeriğiyle uzun yaşamın sırrını sunarken ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiler barındırıyor. Narın güçlü antioksidan etkisi sayesinde kanserle mücadelede de etkili bir rol oynadığı biliniyor.
TÜRKİYE'DE 15'TEN FAZLA ÇEŞİDİ BULUNUYOR
Nar, kışın vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak, Türkiye’deki çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Ülkemizde 15’ten fazla farklı türü bulunan bu besin, Anadolu topraklarında binlerce yıldır tüketilen ve sağlığa katkılarıyla bilinen geleneksel bir lezzet. Hititlerden bu yana kullanılan nar, sadece lezzetli değil, aynı zamanda uzun ömür ve sağlıklı yaşam arayışında başvurulan güçlü bir antioksidan kaynağı.
OMEGA-5 ZENGİNİ
Nar, 124 farklı fitokimyasal madde içerdiği bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş olup protein, karbonhidrat, kalsiyum, fosfor, demir gibi temel mineraller ile B1, B2 ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Özellikle kabuğunda yer alan ve meyveye antioksidan, antimutajenik ve antibakteriyel özellikler kazandıran bileşenler, narı eşsiz kılmaktadır.
UZUN SÜRE DAYANABİLİYOR
Türkiye’de yetişen nar türleri ticaret, sanayi ve eczacılık açısından da değerlidir. Kabuğunun dayanıklı yapısı sayesinde 4-6 aya kadar besin değerini koruyabilen bu meyve, kök boya, nar şerbeti, nar ekşisi, pekmez, şurup, likör, merhem, şampuan, duş jeli, krem gibi çok sayıda ürüne ham madde olarak kullanılmaktadır.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
2010 yılında Columbia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, narın tansiyonu düşürerek kalp ve damar sağlığına destek sağladığını, damar sertliğini önleyici etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Diğer bir araştırmaya göre, düzenli nar tüketimi damar sertliğini %44 oranında azaltabilmekte, günlük 50 ml nar suyu tüketen kişilerde ise tansiyonda %5 oranında düşüş gözlenmiştir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARLA KANITLANDI
Zaghwani olarak bilinen nar türünün meme kanseri hücreleri üzerindeki yüksek sitotoksik etkisi, bilimsel araştırmalarla doğrulanmıştır. Araştırmalar, nar tanelerinin tümör karşıtı özellikler taşıdığını da desteklemektedir.
Geleneksel olarak, narın kalp ve diş sağlığına iyi geldiğine inanılmıştır. Bilimsel araştırmalar, narın içerdiği bileşenlerin damarları koruyucu etkisini ve diş eti rahatsızlıklarına karşı destekleyici olduğunu göstermektedir. Narın ağızda iyice çiğnenip bekletilmesinin ağız sağlığı için olumlu sonuçlar sunduğu bilinmektedir.
TANSİYONU DÜZENLİYOR
Nar, içerdiği antioksidanlar sayesinde damarların, kalbin ve beynin sağlıklı çalışmasına destek verirken, her gün içilen nar suyunun sistolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu gözlenmiştir.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR
İltihaplı rahatsızlıklar, diyabet ve çeşitli sağlık sorunları olan bireylerde olumlu etkiler sağlayan nar suyu, hafızayı güçlendirici ve bilişsel fonksiyonları koruyucu etkiye sahiptir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR
Nar, sindirim sağlığını da destekler. Güçlü antibakteriyel ve antiviral etkileriyle zararlı mikroorganizmaları temizleyerek bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda şişkinlik ve kabızlık sorunlarını önlemeye yardımcı olarak sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına katkı sağlar.